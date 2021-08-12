日本鋒面滯留恐降致災大雨　九州新幹線一度停駛

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日本放送協會（NHK）報導，截至上午11時30分為止的一小時雨量，福岡縣八女市黑木町為58毫米、和歌山市友島燈塔48毫米、國土交通省設置的大分縣日田市的雨量計也觀測到44毫米。
截至中午12時30分的24小時累計雨量，黑木町216毫米、長崎縣島原市192毫米，已相當於往年8月整個月的雨量。
由於持續降雨，包括福岡縣、長崎縣、佐賀縣、大分縣、熊本縣及鹿兒島縣，發生土石災害的危險性相當高，甚至有部分地區已發布警戒情報。
另外，在山口縣、福岡縣及熊本縣等地，已有河川水位超過「氾濫危險水位」，屬於具高度氾濫危險。
截至上午8時30分止，包括佐賀縣、長崎縣、熊本縣及鹿兒島縣，已針對16萬8666個家戶共38萬2201人發布避難指示。
避難指示屬於5階段警戒等級次高的第4級，要求位於危險場所的所有民眾立即前往避難。
根據氣象單位預測，到明天白天的24小時累計降雨量，九州北部為300毫米、九州南部250毫米、四國及近畿地方200毫米、東海地方180毫米、中國地方及關東甲信150毫米，甚至東北及北陸地方也有120毫米。
這道鋒面預計會在日本附近上空滯留到下週，暖溼空氣將持續流入，造成日本各地可能降下類似「梅雨末期」般的致災大雨。
日本政府為因應這次大雨可能帶來的災情，已在上午11時於首相官邸危機管理中心，設置情報聯絡室，負責蒐集相關資訊與警戒等。
JR九州公司表示，受到大雨影響，九州新幹線熊本站到鹿兒島中央站從上午8時30分起暫時停駛。
西日本新聞報導，福岡管區氣象台表示，這場雨將持續到17日。有關會帶來豪雨的線狀降水帶（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），氣象台表示，「什麼時候在哪裡發生都不足為奇」，呼籲民眾進行最高等級的警戒，且甚至不排除發布危險等級最高的「大雨特別警報」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1100812