依瑟儂偷藏BLACKPINK照片 羽球金牌幫高調：Lisa的姐妹
2020東京奧運日前圓滿落幕，許多觀眾透過轉播進而認識到各國運動好手，其中曾與「世界球后」戴資穎對打的泰國選手依瑟儂，更是讓台灣球迷留下深刻印象。她今（12日）在IG發文，意外透露是南韓女天團BLACKPINK成員JISOO的粉絲，逗趣畫面全被本屆女子羽球雙打金牌得主、印尼選手Greysia Polii全錄下。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-12 13:33:09
依瑟儂與戴資穎進行羽球女子單打八強賽時落敗，雖然無緣晉級四強，但2人用盡全力對打到趴地的戰況，令台灣觀眾印象深刻，更封這場比賽為「史詩級賽事」。依瑟儂敗不餒，在戴資穎進行金牌戰前，更轉發台灣網友的插畫，上頭是她與戴資穎當時對戰後的場景，更寫下「妳一定要追到最後喔」，喊話好友一定要奪金，舉動圈走一票台灣粉絲，相當暖心。
依瑟儂今在IG透露，自己是BLACKPINK成員JISOO的粉絲，信用卡上更印有對方肖像，卻被本屆女子羽球雙打金牌得主、印尼選手Greysia Polii發現，對方用手機錄下依瑟儂粉絲的模樣，更標記JISOO的IG帳號，表示：「請幫幫這位女孩！他是Lisa（BLACKPINK泰國籍成員，意指同鄉）的姐妹！」互動十分逗趣。