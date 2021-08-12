她1個月狂花2萬逛商場！網推「2招省錢術」：可由奢入儉
有些人會選擇到百貨公司購買日常生活用品，不過百貨公司的消費較高，比一般賣場的價格貴個1倍不等，若是長期的在百貨公司消費，其實對自身的金錢壓力較大。近日有網友在網路論壇表示疑惑「有沒有人不會去百貨公司買東西？」，沒想到就有過來人推薦「2招省錢術」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 14:23:42
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO一篇「有人不去百貨公司買東西的嗎？」的貼文，原PO表示最近想挑戰自己的消費習慣，因為本身是物慾很強的人，也覺得年紀大了，必須省點錢；原PO又說，自己花錢很容易失心瘋，因此決定到9月底前不去百貨公司購物。於是原PO就問網友，要怎麼「由奢入撿」？最後補充道，她本身最常花費的地方就是在吃跟買保養品。
貼文一出，網友留言說，「沒有錢就沒辦法買了」、「就不要去逛啊，時間拿來做別的事」、「試試看整理自己所有的東西，意識到自己哪些已經很多比較不會亂買」、「當生活變成了生存就會自動開始自我管理資源惹」。
網友推薦原PO可以去看「國外的產品價錢」或是「學會斷捨離」，就能打退想花錢的慾望，「去逛國外的購物網站啊，直接由奢入儉」、「查查國外保養品奢侈品價格，發現自己是盤子後就不會繼續了」、「去看斷捨離的影片」、「推斷捨離，丟一堆東西之後會覺得很浪費，買了都沒在用，或是消費前問一下自己這是必需品還是單純想買」、「我自己經過斷捨離後，很討厭再大費周章整理物品的感覺，所以很小心翼翼在買東西上」。（實習編輯：歐雅如）