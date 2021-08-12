王品沐越月底將熄燈！老饕淚曝「必吃料理」：配好幾碗飯

王品集團旗下的越式料理餐廳品牌「沐越」，昨（11）日晚間在臉書專頁上突然公布，該品牌全台門市將僅營業至8月31日。消息一曝光，許多網友相當不捨，紛紛分享沐越必吃料理，直呼「這是王品旗下最好吃的餐廳，好可惜」。





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對於沐越將在本月31號熄燈，網友紛紛湧入沐越粉專留言，「我從復興南路吃到羅斯福路，再從羅斯福路吃到台茂，現在這樣未來叫我去哪裡吃」、「把自己集團最好吃的品牌收掉，是什麼意思」、「我覺得比很多王品系列好吃耶」、「這消息令人好難過呀！我至少吃過20次以上」、「超好吃欸，關掉好可惜」、「好吃的，以後吃不到了」、「王品旗下最好吃的，可惜了」、「建議開泰式」。





另外，也有網友分享自己覺得沐越最好吃的料理，「焦糖瓦鍋豬超讚的說」、「喜歡椰奶冰沙喝不到了」、「很捨不得，你們家的紅咖哩我可以配飯吃好幾碗，還有那個推推鍋，好吃又有趣」、「最喜歡你們的松露生牛肉河粉，擄獲家人的味蕾，謝謝帶給我們曾經的美好晚餐時光」、「涼拌很讚欸，好吃」。





▲王品集團旗下的越式料理餐廳品牌「沐越」，昨（11）日晚間在臉書專頁上突然公布，該品牌全台門市將僅營業至8月31日。（圖／翻攝自《沐越Mu Viet越式料理》臉書粉專）

而在今年6月，「沐越」創始店及台中公益店以租約到期的名義結束營業，台北羅斯福店7月也以同樣的名義結束營業。當時王品集團還表示，疫情期間的策略就是「汰弱留強、加速發展」；沒想到今日王品集團直接把這個品牌收掉，讓大批網友錯愕又不捨。（編輯：郭佩蓉）



