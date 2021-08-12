高端疫苗將開打　盧秀燕：有意願去預約

台中市COVID-19疫苗第一劑接種，截至今(12)日上午8時止，第一劑施打人數已達100萬164人，正式突破百萬人。18歲以上市民涵蓋率已達42.63%、全人口涵蓋率已達到35.46%，將持續配合中央撥配疫苗加速人口覆蓋率。國產高端疫苗23日將開打，台中市長盧秀燕(12)日慰勉衛生人員防疫辛勞時被媒體詢問，對於國產高端疫苗的看法，她表示，疫苗本就是各喜各愛，這個是自願性的，每個人可以根據自己的意願去預約。

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台中今持續開放「唐鳳系統」第五輪預約民眾施打疫苗，盧秀燕今在衛生局長曾梓展陪同下前往關心，並特別至疫苗冷藏室視察，親自體驗同仁長時間在4℃環境下分配、打包疫苗的辛苦。

盧秀燕指出，疫情發生以來，衛生局除推動日常醫療衛生業務，同時需承擔繁重工作，包含疫苗調度、分送及安排接種，才能達到接種疫苗破百萬以上的人數，每位同仁皆全力以赴，因此特別代表市民向衛生局同仁致謝。

針對媒體關心第六輪高端疫苗預約情形，盧秀燕指出，目前第五輪莫德納疫苗，已大約有5.6萬人預約到，主要安排至醫療院所施打；另部分已施打第二劑AZ疫苗的民眾，將分流安排至衛生所施打，由於第六輪疫苗目前預約選項僅有高端，民眾可根據自己的意願做選擇。

另對於振興5倍券，盧秀燕表示，中央推出振興5倍券，台中市也有振興經濟的需要性，市府現在正積極籌備當中，她強調，不會讓大家失望，要大家拭目以待，推出加碼且勁爆的提案，振興台中經濟。

衛生局表示，台中配合中央政策，自3月22日起推動COVID-19疫苗接種服務，除透過醫療院所全力總動員外，也透過民政體系及教育局，快速設置67處快打站，疫苗一來就施打，呼應民眾需求，在快速動員下，台中市第一劑接種人數今日已突破100萬人，這是很重要的里程碑。