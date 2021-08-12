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中市文心南路天坑　地雷達檢測判路基狀況

▲文心南路坑洞，現場透地雷達進行檢測(圖／建設局提供2021.8.12)
▲文心南路坑洞，現場透地雷達進行檢測(圖／建設局提供2021.8.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-12 14:27:58

台中市大里區樹王里文心南路出現坑洞導致民眾車輛掉入，台中市建設局昨(11) 日晚全力搶修，完成道路回填。建設局長陳大田表示，市府今上午再請朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊，到現場以透地雷達進行檢測，初步排除為污水地下水管道施工造成，後續將根據檢測結果判定路基狀況，並追究責任。

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針對昨日發生事件坑洞路段，朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊，繼昨日初步檢測後，今日上午再進行第二階段檢測，利用透地雷達檢測儀器，將電磁波打至地下5米，透過二維剖面意象圖資顯示偵測地層是否有孔隙、管線溝渠等危安因子，後續進行訊號濾波處理，為用路人行車安全做把關。


建設局長陳大田說，昨日事件發生後，基於通行安全緊急管制道路，立即徹查追究原因，昨日下午透過地下機械做TV檢視，污水下水道開挖系統裡頭單位結構正常，灌漿部分均有落實，目前初步排除為污水地下水管道施工造成，並進行暫時性回填，今日上午也已完成AC復原靜置處理。


陳大田提到，市府特別委託朝陽科技大學，利用科技檢測手法，以透地雷達及IRI同步檢測先前工程下方路基及深層地層是否仍然牢固，後續將針對深層開挖、道路管線進行路段逐段檢測，市府本著負責任態度，重視道路行駛問題，確保交通安全。


朝陽科技大學非破壞檢測研發中心團隊博士許耿蒼表示，昨日事件發生後市府立即與團隊橫向聯繫，團隊緊急針對坑洞進行檢測，了解坑洞範圍及成因，初步研判路段坑洞僅侷限昨日文心南路1239號前坑洞周圍，並連夜完成修補，今進行第二階段檢測，主要了解修補紮實度，之後將再進行第三階段檢測，範圍自中投公路至福田二街全線，進行科技路檢。

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