麟洋配悠遊卡挨轟！呱吉反吐「1關鍵」：說醜是個人抱怨

悠遊卡公司為紀念東京奧運羽球男雙由王齊麟、李洋組成的「麟洋配」奪下金牌，推出「麟洋配悠遊卡」卻因卡面圖樣設計與外界想像有落差而引發熱議，更有不少網友嘲諷沒有設計美感，卡面置入知名遊戲明星三缺一中也無違和。對此，台北市議員邱威傑也透過臉書表示這些批評看似犀利，「但卻忘記明星三缺一熱賣二十年的事實」。

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「麟洋配悠遊卡」遭外界批評後，原訂挑在李洋生日的今（12）日開放預購前，緊急宣布新款卡面設計，而台北市議員邱威傑也透過個人粉專「呱吉」表示，「我也覺得麟洋悠遊卡的設計有夠醜，我這輩子都不會買的等級。也有人取笑說這是明星三缺一，好像這是個很犀利的批評，但卻忘記明星三缺一熱賣二十年的事實」。

▲知名Youtuber呱吉、同時也是台北市議員的邱威傑表示「覺得很醜，大概就表示你不是目標消費者而已吧」（圖／記者朱永強攝）

他強調雖然這款卡面設計在他看來的確不美觀，但是相信不少人還是會喜歡這樣的設計，「覺得很醜，大概就表示你不是目標消費者而已吧」，同時舉出德國媒體報導中國14歲金牌得主引發菁英主義與持反論者的討論聲浪為例，「我認為正反面說法都有道理，只是關注的面向不一樣而已。運動脫貧很勵志，所以討厭德媒說法是把焦點放在全紅嬋的故事之上。但是德媒說法關注的不是全紅嬋的成功脫貧，而是這個運動選手培育政策下被犧牲的許多失敗者，那些到了成年還不識字、卻又沒得到金牌的年輕人」。

▲悠遊卡公司11日宣布將推出羽球男子雙打「麟洋配」悠遊卡套卡，不過原設計（左）遭網友批評不好看，悠遊卡公司方面也在12日上午推出新款設計（右）。（圖／悠遊卡公司提供，NOWnews今日新聞製）

身為市議員，呱吉也在文末強調「所以說悠遊卡好醜，我覺得這是個人層面的抱怨」，並指出「我還是看悠遊卡最後執行的成效來決定這是不是很爛的政策，而不是靠主觀去說這產品是不是真的很爛」。至於悠遊卡公司對外界討論設計美感的疑問，在公布了新款卡面後也表示，聽見市場的聲音後，回頭與團隊討論並推出另一個版面，希望大家會喜歡。（編輯：楊智傑）