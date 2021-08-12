南韓運動員拚命也要奪牌？「背後秘密」讓眾人看呆：很硬

2020東京奧運不久前剛落幕，在棒球銅牌戰中，多明尼加在第八局打下五分成為致勝關鍵，最終多明尼加就以10：6擊敗南韓勇奪銅牌，南韓的中外野手低頭落寞面對全壘打大牆的照片也引起討論，許多網友們紛紛開始揶揄韓國隊的球員要去當兵了。





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▲韓國奧運棒球代表隊兵敗東京，無緣衛冕。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲韓國奧運棒球代表隊兵敗東京，無緣衛冕。（圖／美聯社／達志影像）

而日前在《PTT》八卦版，就有一位網友好奇的想知道「韓國運動員為什麼那麼怕當兵？」，並發文說「韓國運動員每次參加國際賽都一定要奪牌，就是為了免服兵役，在外界看來好像韓國運動員都不敢當兵，明明連那些演藝圈的花美男都踴躍去當兵，而且藝人跟運動員都是一樣當兩年兵，為什麼韓國運動員怕當兵怕成這樣，有卦嗎？」





對此網友也回應，「運動生涯也沒幾年，兩年當兵對運動員來說時間真的很長」、「運動員巔峰很短」、「兩年可以毀掉很多事情了」、「運動員你兩年沒比賽就差很多」、「運動生涯才幾年，當兵就兩年」、「運動職業生涯被中斷兩年變數太多」、「不要說沒訓練，沒比賽就差很多」、「2年沒專業訓練，基本上就是淘汰」。也有人提到，「韓國當兵應該跟台灣40年前差不多硬吧」、「藝人只要沒受傷還有機會重來好嗎」、「韓國學長學弟制很重」、「藝人又不會因為當兵就失去演技歌喉」。





依照韓國現行兵役法的規定，如果在奧運取得前三名，或是在亞洲運動會取得第一名的成績，選手就能以「體育要員」的身分取代入伍服役，為期四週的新兵訓練結束後，就能繼續進行選手的活動，在34個月的服役期間內，完成544個小時志工活動就算服完兵役。所以只要能夠在奧運獲得前三名，或在亞運取得第一名，對於南韓男運動員來說是一兼二顧。（實習編輯：王麗雯）



