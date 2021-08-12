高美館「奈良美智特展」13日起加碼釋出萬名參觀名額

隨著疫情影響趨緩，高雄市立美術館人氣展覽「奈良美智特展」在依循中央疫情指揮中心與高市府防疫政策下，公佈自明（13）日起動態調整因應二級之參觀人次上限，調升單一場次容納人數，8月13日起至9月3日期間總計加碼開出1萬名額。此外，為服務觀眾需求，主辦單位同步推出展覽預約查詢暨取消機制。





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主辦單位表示，高雄「奈良美智特展」展覽期間採取全面線上預約制，每週二至四有8場次，五至日則加開晚場共11場次。由於大眾迴響相當熱烈，每每於開放預約當日即報名額滿，在考量防疫政策與觀展品質兼顧的情況下，將調整8月 13日起至9月3日的每場參觀人數，總計加碼開出1萬名額，以回應觀眾期盼。





高美館也呼籲入場時請民眾配合現場人員的防疫引導與人數管制，以及展場中防疫引導標誌確實保持1.5公尺的安全社交距離，在嚴謹防疫的同時，也可安排時間來到高美館欣賞國際知名藝術家奈良美智的精彩作品。





此外，民眾如需取消觀展預約，可自行進入線上預約系統頁面並依照程序完成取消，或致電高美館服務中心由專人代為取消預約。預約系統將於隔日清晨自動刪除重複預約與取消紀錄，並重新釋放名額。更多「奈良美智特展」展覽資訊，請密切留意臉書粉絲團「奈良美智特展」，文化總會、高美館官網，以隨時掌握最新消息。



