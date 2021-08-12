大安媽祖園區完成？　議員：要讓蚊子一直吹海風？

台中市大安媽祖文化園區未來ROT要投資近10億？民進黨市議員張耀中今(12)

日質詢指出，園區評估規劃到完工以來已過10年，未來如有媽祖神像什麼時候興建完成不知道，但是現在投資金額越拉越高，會不會讓投資者開發意願怯步，變成閒置「蚊子館」。

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張耀中表示，10年是一個判斷政策成功或不成功的關鍵時刻，園區完工已花費6.29億。基座設計費也花了近3000萬，未來如果還要廠商投資10億，恐讓評估時間再拉長，難道真的要讓蚊子一直吹海風嗎？

據觀旅局委託的可行性報告評估指出，專家認為營運期訂為35 年，投資意願需重新調查，要再訪談潛在廠商，目前可行性及必要性不強。又由OT(委託民間機構營運)改為ROT(由民間機構投資新建並為營運)且投資金額由2400萬餘元修正提高為9億7千萬餘元，投資條件差異甚多，且規劃興建基座建築南北棟住宿設施之必要。

張耀中指出，報告中指出未來預計用門票收入遂影響觀光意願，且整體財務計畫模型不理想，投資條件連財政部促參司都不看好，而台中捷運場站開發為例招商皆延宕多時，大安媽祖園區等到可以迎接觀光人潮會不會又要一個10年。

觀旅局表示，大安港媽祖文化園區目前辦理促參委外營運可行性評估作業，初步將展覽、餐飲、文創、農特產品展售、觀光設施興建等項目納入評估，並擴大招商彈性、增加廠商投資誘因。

觀旅局指出，因可行性評估仍在進行，廠商所需投資金額將再審慎評估，而招商模式也將保持彈性，ROT或BOT模式都將審慎評估，並廣納投資廠商與各方意見，期盼藉民間廠商經營能力及創意，讓公共財產活化、提升大安港媽祖文化園區整體觀光效益。