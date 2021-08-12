影／特效化妝畫出逼真抓痕 向友人求救遭「龍貓」抓傷
很多電影角色，因應劇情都會有不同的特效妝，包含抓傷、中彈或咬傷等…，很多人會好奇，究竟這些逼真的特效化妝是如何完成。近期YouTube頻道「Mr. CHUCHU 儲旭」就將自己特效妝容的專長，拍攝成影片來讓「小林賢伍」惡整朋友，小林稱喊被「龍貓」抓傷，詼諧劇情搭配逼真的傷妝效果，讓朋友笑翻。
影像中心/綜合報導
2021-08-12 21:00:00
這次「Mr. CHUCHU 儲旭」邀請到日本知名攝影作家「小林賢伍」，來當本集特效化妝的模特兒。化妝的過程中，他也解釋到自己從2007年就開始接觸特效化妝，主要是因為他本身非常喜歡恐怖的東西，因此才開始接觸這個行業。而這次要幫「小林賢伍」畫上貓抓痕的特效妝，沒想到短短的時間就完成了，讓模特兒「小林賢伍」看完非常驚訝，直呼: 「有一點恐怖」。
另外也安排「小林賢伍」一個任務，找一個朋友、演一場戲，試著讓朋友來救自己，於是他打給朋友謊稱自己跟貓玩被貓抓傷，請朋友帶他去醫院。朋友抵達現場看到流血的「小林賢伍」非常訝異，直到「小林賢伍」將手拿開，巨大的抓痕讓朋友瞬間笑翻，直問哪有這麼大隻的貓，小林賢伍也開玩笑的表示這次設定是龍貓，此話一出笑翻不少網友。（文字編輯：胡繼偉）
▶ 感謝授權：Mr. CHUCHU 儲旭
原始影片：https://youtu.be/6xJWMePKBQY