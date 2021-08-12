尋找COVID治療方法　世衛宣布3種藥進入跨國試驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「為COVID-19患者找到更有效、更易取得的療法，仍是目前至關重要的需求。」
青蒿琥酯是嚴重瘧疾用藥，伊馬替尼用在對抗某些癌症，英利昔單抗可以治療免疫系統疾病，像是克隆氏症（Crohn's）與類風濕性關節炎。
世衛表示，這項橫跨數十國的協調研究，可讓試驗運用單一協議來評估多重療法，進而在藥物預防死亡的效果取得強健的評估結果。
這些藥物是由獨立專家小組挑選而出，認為這些藥物有潛力降低COVID-19住院患者的死亡風險。
試驗的這3款藥由製藥商捐贈，已運至參與研究的醫院。
這場試驗是世衛「團結試驗」（Solidarity Trial）第2階段，尋求有效治療致命COVID-19的方法。
前一階段中，「團結試驗」評估了4種藥物，在30個國家的500家醫院中試驗了近1萬3000名患者。
去年10月公布的臨時結果顯示，瑞德西韋（remdesivir）、羥氯奎寧（hydroxychloroquine）與干擾素（Interferon）對COVID-19住院患者幾乎沒有效果。最終結果將於下個月發布。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100812