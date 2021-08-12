鄰「電鑽噪音、槌子聲」猛傳！他半夜直發毛　行家抖原因

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，住在人口稠密的台灣許多租屋族或想買房的購屋客對於居住環境附近的鄰居多少都有些要求，就怕搬完家住進去後悔也來不及。日前就有名網友發現自己樓上的鄰居經常傳出槌子和電鑽發出的噪音，半夜還有拖椅子的聲音，不堪其擾發文同時也釣出行家解釋可能原因。

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這名網友在PTT發文表示，由於自家樓上時不時會傳來類似鎚子敲打桌面或是電鑽運轉的噪音，因此猜測鄰居可能把自家當作工作室，或許是在進行切割木材或銲接組裝等工事，不過最近卻發現只有固定時間會傳出這些聲響，半夜甚至會發出拖椅子的聲音。

▲有網友發現頂樓住戶時不時會傳出類似使用鎚子敲打桌面和電鑽運作的聲響。（示意圖／取自pixabay）

經過一段時間的觀察，原PO猜測這些噪音或許只是普通人在進行料理，他認為先前聽到的槌子聲是「菜刀撞擊砧板的聲音」，應該是切菜或剁肉太大力才會傳到樓下，而「電鑽聲」則可能是打果汁機傳出的聲響。不過文章曝光後也讓不少網友跟著他發毛，紛紛歪樓表示「說不定這些都是你的想像」、「我還以為是在看marvel版的超短篇」、「半夜有槌子聲就恐怖了」。

不過討論串中也有網友以過來人身分解釋，其實住在大樓內聽到的噪音不全然是樓上鄰居所造成的，有可能是老公寓或大樓內的結構導致，其中原因例如結構熱脹冷縮或水垂效應都有可能造成運作聲，尤其是有住戶用水，閥門關閉導致管線內壓力上升，水在流動時碰撞到管壁的聲音就會有類似的碰撞聲。（編輯：楊智傑）