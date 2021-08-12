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江啟臣拚連任黨主席　提出開展兩岸關係4主張

▲尋求連任的國民黨主席江啟臣，今天針對兩岸關係發展，提出4點具體主張。（圖／國民黨提供）
▲尋求連任的國民黨主席江啟臣，今天針對兩岸關係發展，提出4點具體主張。（圖／國民黨提供）

中央社

2021-08-12 23:29:42

（中央社記者劉冠廷台北12日電）尋求連任的國民黨主席江啟臣，今天針對兩岸關係發展，提出4點具體主張，包括以人為本的兩岸關係、憲法九二重建民眾信賴、和平行動方案、發起兩岸前途國是論壇。

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國民黨主席將於9月25日改選，江啟臣今天上午完成領表，他下午則透過臉書表示，和平、穩定、互惠的兩岸關係，是亞太區域穩定的關鍵，中華民國發展的基石，更是台灣前途的命脈所繫。他說，國民黨是最有能力處理兩岸關係的政黨，是最能務實看待兩岸關係的政黨。

對於兩岸關係的發展，江啟臣提出4點具體主張，包括以人為本的兩岸關係、憲法九二重建民眾信賴、和平行動方案、發起兩岸前途國是論壇。

在以人為本的兩岸關係方面，江啟臣說，為民眾服務是政府存在的目的，人權保障更是普世的價值。從小明返台、陸生回台到爭取陸生施打疫苗，秉持「以人為本」的理念，全力滿足民眾來往兩岸需要，努力解決民眾來往兩岸問題，讓兩岸「善意螺旋」不斷上升。

有關憲法九二重建民眾信賴上，江啟臣表示，2019年事態發展，造成台灣社會對九二共識誤解。去年他提出「憲法九二」，從憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性，讓兩岸溝通互動，又能凸顯中華民國存在事實；努力讓各界對九二共識的理解與信任逐步恢復，堅持三民主義精神，堅定捍衛中華民國及台灣人民利益，這是穩定兩岸關係的基石。

至於和平行動方案，江啟臣則說，為重建「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於兩項社會工程。一是和大陸社會對話，扭轉武統浪潮；一是重振台灣的中華文化歷史教育，保障兩岸民間交往，為台海重返和平奠定基礎。

最後談到發起兩岸前途國是論壇，江啟臣表示，兩岸未來要維持和平穩定徐圖未來發展，引領人民勇敢前行，首先必須在台灣內部建立共識；民進黨做不到的，國民黨來做，未來將發起「兩岸和平發展委員會」，作為兩岸前途的國是論壇，進行台灣社會跨世代、跨階層和跨黨派的有意義對話。（編輯：林興盟）1100812

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