台帛旅遊泡泡大爆單 李貴敏：邊境管制破口中央要負全責
衛福部長陳時中宣布台帛旅遊泡泡將重啟，在免住防疫旅館及施打疫苗的誘因下，出現訂單爆滿、業者卻難以消化的狀況。對此，國民黨不分區立委李貴敏今（12）日表示，Delta病毒肆虐全球，帛琉泡泡回程卻只要5＋9，不需住防疫旅館，也比奧運國手返台輕鬆，要是入境管制再出狀況，蘇內閣就要負全責。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-12 16:49:29｜2021-08-12 16:51:15
李貴敏於臉書發文指出，台帛旅遊泡泡的瘋狂爆單，剛好突顯國人無國際認證疫苗可打，又面臨中央強推高端疫苗壓力下的無奈與掙扎，根本是直接打臉陳時中，更形同民眾對民進黨政府無能處理疫苗問題的不信任投票。
李貴敏說，不會有人對加強與帛琉雙邊關係有意見，但問題在於，今天有錢好辦事，花錢買機票、訂行程就能打到疫苗，「對國內幾百萬等不到疫苗的民眾情何以堪？」
她強調，更別提看不到政府有任何解決疫苗短缺的能力與企圖心，呼籲民進黨執政重視疫苗嚴重短缺，勿再拖延地方政府及民間自行採購疫苗之要求，導致第六期預約只能打高端疫苗。
「蘇揆及其團隊應該記得3+11破口就是民進黨成員造就的。」李貴敏說，地方市府至今還在收拾中央的爛攤子，如今Delta變異株肆虐全球，可是帛琉泡泡回程卻只要5+9，不需住防疫旅館，也比奧運國手返台輕鬆，凡此種種讓人匪夷所思。要知道，邊境管理不能有任何萬一，更不能拿百姓的性命當賭注，要是入境管制再出狀況，蘇內閣就要負全責