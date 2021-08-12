「健康生態圈跨界交流會」隆重登場！各界領頭羊齊聚一堂

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第一場論壇主題「台灣後疫情時代大健康產業前景」，嘉賓邀請到歐都納股份有限公司張國進總經理、Tokuyo 劉旭騰共同創辦人、阿瘦實業股份有限公司林群嶺公關長、泰晶殿唐偉智董事長及大樹醫藥股份有限公司沈明志本部長，會中針對產業前景做了深度交流。阿瘦實業股份有限公司林群嶺公關長也點出「藉由此次與AVEC聯名合作，將有200萬會員直接受益，會員優惠福利瞬間涵蓋『食、衣、住、行、娛樂』，也一致肯定透過雲端智慧平台，對大健康生態跨界的異業互助整合，能有效增加「企業間加值服務」，將為大健康產業帶來的正面效益。阿瘦實業更在此活動與AVEC攜手合作推出專屬聯名卡。為市場通路開發新契機。
第二場論壇主題則為「企業動起來健康職場新思維」，會中邀請到致伸科技股份有限公司薛雅齡人資長、宇瞻科技行政管理處謝鄭忠資深處長、知名人資專家江華教育基金會黃至堯執行長、台灣最大人資社群盧世安創辦人及精誠資訊黄郁仁人資長，除了做運動認證得獎企業的案例分享，也針對台灣企業如何針對員工身心靈的需求打造健康職場來與大家做交流。同時更提到福委會與「雲端智慧觀光產業整合平台」的連動關係，以及「全名運動贊起來」的亮點，既可響應體育署政策，號召企業及民眾，推動企業及個人贊助體育運動方案，協助運動選手直接找到贊助經費來源，捐款企業與個人還可得到AVEC免費提供的優惠福利，間接帶動觀光業、餐飲業及零售業活絡經濟、帶動營收，最後也透過得獎運動企業認證廠商分享，讓更多企業與民眾投入運動生活，打造健康大台灣。
精誠資訊人資長黃郁仁表示：「有健康的員工才會有永續的企業，精誠持續推動運動文化，也聘任健康活力教練，他更說「從2020年起，我們升級專業健身房、籃球場，今年我們也研發一款健康APP給員工使用，結合運動與健康數據，員工們回饋很實用，今天看到AVEC提供的雲端智慧平台,能有效幫助中小企業福委會取得優質的合作夥伴和優惠, 期盼未來此系統也能導入「員工心理諮商服務」打造生理.心理全方位健康服務
致伸科技人資長薛雅齡表示「致伸在過去三年連續獲得台灣企業永續獎(TCSA)及2020天下企業公民CSR獎項，並在2017年即取得運動企業認証，員工關懷部份以『運動及健康』為主軸展開，重視身心靈健康平衝，透過公司7個運動社團的多元選擇，推動公司運動文化，並在2019年推行員工協助方案(EAP)，解決同仁心理健康諮詢」，薛雅齡更說「面對未來大環境不可預測的變化，疫後的新工作模式改變，人資部門肩負更大的責任整合線上、線下模式打造企業健康職場」。同時也感謝主辦單位這次將政府和產業資源整合，業界資訊交流分享，不只在東奧期間關注運動選手表現，而是平時就可以有具體的行動參與和關心運動議題。
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