「健康生態圈跨界交流會」隆重登場！各界領頭羊齊聚一堂

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「商業服務業的特性跟製造業不同，製造業講求上中下游供應鏈，而服務業的合作，則是從價值鏈、生態系來發展。如跨界合作交流會的出席業者，雖然跨產業，但彼此之間可以透過合作，擦出不一樣的火花。」

▲阿瘦皮鞋林群嶺公關長(圖右二)、AVEC薛煒立理事長(圖左二)簽約儀式，並邀請到經濟部商業司蘇文玲司長(圖左一)及商研院許添財董事長(圖右一)做見證。(圖/AVEC提供)

▲論壇二主持人與會人由右至左:知名人資專家江華教育基金會黃至堯執行長、致伸科技股份有限公司 薛雅齡人資長、AVEC薛煒立理事長、宇瞻科技 謝鄭忠 行政管理處資深處長、台灣最大人資社群 盧世安 創辦人、精誠資訊 黃郁仁 人資長。(圖/AVEC提供)

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