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江啟臣提憲法九二　陸委會：北京定義下只剩一個中國原則

▲國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」兩岸論述，陸委會副主委邱垂正今（12）日表示，在北京當局的定義下都只剩下一個中國的原則。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」兩岸論述，陸委會副主委邱垂正今（12）日表示，在北京當局的定義下都只剩下一個中國的原則。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-08-12 17:24:17｜2021-08-12 17:24:24

國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」兩岸論述，陸委會副主委邱垂正今（12）日表示，無論是九二共識，或是國民黨人士提出的憲法九二，在北京當局的定義下都只剩下一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間，且台灣民意也沒有接受，希望在野黨討論兩岸政策跟立場時，理解民眾對兩岸關係發展的堅持，以及中共當局對台壓迫的事實。

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陸委會下午舉行例行記者會，對於近日國民黨主席選舉升溫，兩岸論述成為焦點，邱垂正表示，他們有注意到，國民黨因為主席選舉，對兩岸政策的討論。

邱垂正表示，無論是九二共識，或是國民黨人士提出憲法九二，在北京當局的定義下都只剩下一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間，而且台灣民意也沒有接受並且質疑，希望在野黨討論兩岸政策跟立場時，理解民眾對兩岸關係發展的堅持，以及中共當局對台壓迫的事實。

邱垂正說，政府是依據憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸關係，致力維持台海和平穩定，面對中共的施壓，政府堅定不妥協、不屈服，推動穩健、韌性的兩岸政策和作為，贏得國際社會肯定和民意支持。

至於如何看待前總統馬英九未來可能會赴中國交流，邱垂正說，馬英九的赴陸管制到5月19日屆滿，未來如果要前往中國，就是要依照規定向總統府申報。陸委會支持秉持對等尊嚴、不設政治前提的對等交流，不應配合、呼應對方對台統戰宣傳。

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