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接催繳電話以為詐騙！女一聽少「14字經典台詞」：是真的

▲女網友某天接到電信的催繳電話，本以為又是詐騙，沒想到竟少了關鍵14字台詞。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）
▲女網友某天接到電信的催繳電話，本以為又是詐騙，沒想到竟少了關鍵14字台詞。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-12 17:49:06

近年來詐騙手法相當多樣，其中歹徒時常假冒其他身份，利用手機、電話等途徑行騙民眾，藉此詐取民眾的錢財。不過，就有一名女網友表示，某天接到電信的催繳電話，本以為又是詐騙，沒想到竟少了14字台詞，才想起自己是真的忘了繳電話費。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示10日漏接一通陌生電話，當下她本不以為意，沒想到後來該支電話又致電給她，對方一開口就說「您好，這裡是XX電信」，讓她驚覺遇到詐騙電話。

她當下一邊忙著手上的事，一邊聽著對方的電話錄音，本在等待「如有疑問請按9，由總機為您服務」的經典詐騙台詞，沒想到下秒電話立馬被掛斷，讓她傻眼直呼「竟然就直接結束了通話？經典台詞呢？我傻了一會兒，不是吧！怎麼和傳說中的不一樣」。然而，她努力回想後，才發現自己是真的忘了繳電話費，該支電話也確實來自電信公司。

▲女網友接到催繳電話以為是詐騙。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲女網友接到催繳電話以為是詐騙。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文曝光後，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「這才是正常的催繳通知啊！」、「你也太期待了吧」、「妳沒錯！一切都是詐騙集團的錯！」甚至有過來人分享「催到後來會改成真人催電話喔，我前主管就是，簡訊、語音催繳都沒去繳，後來就接到真人來電」。

至於如何辨識詐騙電話，以中華電信為例，民眾接到電話後僅會被通知欠費電話號碼、欠費月份、欠費金額請您儘快繳納，若有疑問，會請您掛斷電話後，以市內電話或手機撥打客服專線查詢。

然而歹徒詐騙電話手法則會在電話中通知逾期未繳電話費，利用「已進入司法程序」、「財產將被查封」、「24小時內停機」等理由製造緊張氣氛，再來以語音誘騙您按「123」、「165」、「1」、「9」，製造與假客服人員或假警員對話的機會。提醒民眾若遇到上述情況，可撥打165反詐騙專線檢舉報案。（編輯：陳雅雲）

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