接催繳電話以為詐騙！女一聽少「14字經典台詞」：是真的

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她當下一邊忙著手上的事，一邊聽著對方的電話錄音，本在等待「如有疑問請按9，由總機為您服務」的經典詐騙台詞，沒想到下秒電話立馬被掛斷，讓她傻眼直呼「竟然就直接結束了通話？經典台詞呢？我傻了一會兒，不是吧！怎麼和傳說中的不一樣」。然而，她努力回想後，才發現自己是真的忘了繳電話費，該支電話也確實來自電信公司。
貼文曝光後，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「這才是正常的催繳通知啊！」、「你也太期待了吧」、「妳沒錯！一切都是詐騙集團的錯！」甚至有過來人分享「催到後來會改成真人催電話喔，我前主管就是，簡訊、語音催繳都沒去繳，後來就接到真人來電」。
至於如何辨識詐騙電話，以中華電信為例，民眾接到電話後僅會被通知欠費電話號碼、欠費月份、欠費金額請您儘快繳納，若有疑問，會請您掛斷電話後，以市內電話或手機撥打客服專線查詢。
然而歹徒詐騙電話手法則會在電話中通知逾期未繳電話費，利用「已進入司法程序」、「財產將被查封」、「24小時內停機」等理由製造緊張氣氛，再來以語音誘騙您按「123」、「165」、「1」、「9」，製造與假客服人員或假警員對話的機會。提醒民眾若遇到上述情況，可撥打165反詐騙專線檢舉報案。（編輯：陳雅雲）