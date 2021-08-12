肯尼NOW星球／網友想問商業機密？肯尼再出新招機智回應
近期國際間有不少籃球話題，不論是美國隊在奧運奪金、NBA自由市場開市、還是台灣職籃選秀，都是球迷熱烈討論的焦點。肯尼哥在本周的《肯尼NOW星球》不但緊跟時事，面對網友提出的問題也都來者不拒！
運動中心/綜合報導
2021-08-12 17:52:43｜2021-08-12 17:56:20
今年東京奧運，美國夢幻隊奪下金牌，完成四連霸，但其實很多球迷一開始都不太看好美國隊，連肯尼哥自己都是看好澳洲隊。但美國隊輸了第一場比賽後，他們的表現越來越穩定，肯尼哥認為：「大家不看好美國是因為熱身賽打得不好，第一場比賽又打輸法國，可是到後面J.Holiday和D.Booker兩大主力越來越進入狀況，才能逆勢奪金」。另外有粉絲好奇，那跟家瑞的賭注怎麼辦？肯尼哥非常大方回應：「我應該要犒賞一下年輕人，這次就算我的吧」，上節目還能吃到火鍋，家瑞這回真可真賺到啦。
接下來把話題拉到NBA自由市場，今年夏天湖人隊大動作補強，R.Westbrook、D.Howard以及C.Anthony等明星球員都前往洛城，再加上原本有的L.James和A.Davis，陣容一字排開各個都是一時之選，如果總冠軍戰是湖人跟籃網對打誰會贏？肯尼哥覺得：「除非籃網積極補強內線，不然應該是湖人會贏，因為湖人隊的身材優勢優於籃網」。
另外，大家都知道肯尼哥跟粉絲互動密切，不過還是有些問題屬於「商業機密」，無法在節目中回覆。為了不傷球迷的心，這次肯尼哥使出「新絕招」，用非常機智的方式來回應粉絲。有人問到，肯尼哥能不能透露攻城獅下個賽季的洋將人選？此時手機非常剛好地斷線了！
台灣新職籃聯盟T1 LEAGUE日前舉辦選秀會，而且還是用「指名制」的方式來進行，肯尼哥對這個制度有什麼看法？這種方式適不適合台灣？8/12（四）晚上十點，《肯尼NOW星球》帶給你最熱門的籃球話題，熱愛籃球的球迷朋友一定要準時鎖定。（編輯：吳忠育）