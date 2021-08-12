陳其邁掛念受困民眾　楊明州趕赴桃源區現場勘災

高雄桃源斷橋第6天，導致復興里等3個部落交通受困，市長陳其邁掛念受困民眾，今(12)日特別責成具工程背景與閱歷市府秘書長楊明州趕赴桃源區提供專業上的協助，至於受困災民擔心農產品運輸，陳其邁已要求市府農業局已展開協助，在電商平台推出芒果乾與農特產，也呼籲民眾可至「高雄首選」平台選購，目前芒果組也已賣出578組。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-12 17:46:37
楊明州除拜會交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，關心現場搶通進度，也前往桃源區公所、桃源國中及搜救前進指揮所慰問第一線防災、防疫的工作同仁，感謝搜救人員的辛勞，並代表市長慰問謝代表家屬，期盼盡快傳出好消息。至於。桃源區代表謝宜真昨(11)日傍晚落水失蹤，楊明州秘書長也前往探望家屬，並承諾盡全力搜救謝代表。
楊明州表示，市長陳其邁一早就要求他趕赴斷橋處關切搶通進度，並與甲仙工務段交換工程經驗，已協調公路總局增加施工機具與人力，在工作安全及天候條件允許下，希望增加施工面，提前在8月20日搶通便道。
楊明州指出，目前對外交通受阻的3個里，這段時間運補物資充足，市府也將會密切關注這3個里的物資、人員醫療與相關民生需求；至於工程進度，則期盼加速搶通便道，讓物資及人流可以進出，以利農特產運送及方便居民通行。