七夕電商搶攻浪漫財！情人禮、招桃商品買氣倍增

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Momo也分享「神助攻情人節禮物」必買清單，例如奧運選手爆紅款CHANEL耳環、情人節限定包裝DW手錶、限量千組Sisley香氛禮盒、momo獨家后明星保養禮盒等。momo也打造《七夕愛購節》及《香約七夕微解封》兩大活動，推出各類折扣，隨著情人節將近，momo預估精品買氣將較去年同期成長5成。
另外，為了助攻單身者的2021年脫單大計，蝦皮購物也祭出「招桃花開運計畫」，相關招桃花商品的消費需求在去年七夕前便成長超過6成，業者特別推各類招桃商品特價優惠，讓民眾負能量退散、正桃花盛開。
為了助攻情侶傳遞滿滿情意，PChome 24h購物也公開送禮「心」指南，讓消費者挑禮不踩雷，輕鬆送進心坎裡，PChome 24h購物指出，今年受宅經濟影響，許多情侶外出慶祝過節意願降低，過節預算多轉為選購更高質感、具有紀念意義的商品，除了輕奢精品、潮酷配件等品項持續受青睞外，「電玩遊戲、筆記型電腦、智慧穿戴」等智能娛樂品類，更是攻占送禮熱搜排行前三名，並帶動近一週(8/2-8/8)電玩遊戲商品搜尋量年增逾6倍、筆電搜尋量亦成長7成，其中又以電競筆電最受關注，且近一週筆電銷量更較去年同期成長8成，買氣驚人，而宅家生活也推升注重體態健康的趨勢崛起，連帶刺激健身、運動用品以黑馬之姿衝出亮眼表現，成為情人節的「心」送禮熱門選擇。