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七夕電商搶攻浪漫財！情人禮、招桃商品買氣倍增

▲隨著七夕情人節即將到來，電商平台相關熱搜翻倍成長。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲隨著七夕情人節即將到來，電商平台相關熱搜翻倍成長。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-12 18:08:41｜2021-08-12 18:50:19

七夕情人節將至，不少電商業者都觀察到，相關商品熱搜量倍數成長，為了搶攻商機，也在這時候推出系列商品，助攻情人、夫妻間的浪漫儀式感。

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Yahoo奇摩超級商城表示，「情人節」相關商品熱搜量成長2倍，送禮採購需求浮現，奇摩電商聯手三平台推出《紅白桃花大賞》七夕大促活動，根據統計全台20到59歲未婚人口年增3成，觀察到拜月老廟、求紅線、善用社交軟體成為單身族脫單祕技，這次特別找來社交軟體Tinder、全台前三大月老廟-台北聖興天后宮，聯合打造限定「七夕月老送好運」活動，參與社群互動就能抽月老加持的紅線，話題性十足。

Momo也分享「神助攻情人節禮物」必買清單，例如奧運選手爆紅款CHANEL耳環、情人節限定包裝DW手錶、限量千組Sisley香氛禮盒、momo獨家后明星保養禮盒等。momo也打造《七夕愛購節》及《香約七夕微解封》兩大活動，推出各類折扣，隨著情人節將近，momo預估精品買氣將較去年同期成長5成。

另外，為了助攻單身者的2021年脫單大計，蝦皮購物也祭出「招桃花開運計畫」，相關招桃花商品的消費需求在去年七夕前便成長超過6成，業者特別推各類招桃商品特價優惠，讓民眾負能量退散、正桃花盛開。

為了助攻情侶傳遞滿滿情意，PChome 24h購物也公開送禮「心」指南，讓消費者挑禮不踩雷，輕鬆送進心坎裡，PChome 24h購物指出，今年受宅經濟影響，許多情侶外出慶祝過節意願降低，過節預算多轉為選購更高質感、具有紀念意義的商品，除了輕奢精品、潮酷配件等品項持續受青睞外，「電玩遊戲、筆記型電腦、智慧穿戴」等智能娛樂品類，更是攻占送禮熱搜排行前三名，並帶動近一週(8/2-8/8)電玩遊戲商品搜尋量年增逾6倍、筆電搜尋量亦成長7成，其中又以電競筆電最受關注，且近一週筆電銷量更較去年同期成長8成，買氣驚人，而宅家生活也推升注重體態健康的趨勢崛起，連帶刺激健身、運動用品以黑馬之姿衝出亮眼表現，成為情人節的「心」送禮熱門選擇。

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