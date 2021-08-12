勝利認買春「強制退伍即刻入獄」　聽判刑3年罰11億狂抖

我是廣告 請繼續往下閱讀
法官今宣判表示，勝利2015年7月及9月在自家性交易，他原本矢口否認，但聽到被害女性的證詞後，才坦承認錯。法官更提到，勝利2015年7月買春時，要求要2名女子，他之後在自家不同房間與她們發生關係。
勝利今被軍法判處3年有期徒刑，據韓媒描述他當下反應，在聽到宣判後，顫抖回應一聲「好」，承認所有罪名。他預計今年9月退伍，離退役還有1個月時間，但根據兵役法施行令第137項，若遭處1年6個月以上的刑期，必須強制退伍，直接入獄服刑，而他的個人資料、入獄照以及出入國，都會被標記有性犯罪前科。
勝利上個月在軍事法庭上喊冤，證據已證明自己與Burning Sun黑道、毒品流通、警察包庇、鄭俊英跟崔鍾訓的性犯罪等，都與他無關，但警方為了維護聲譽，強硬展開調查，程度超乎想像，無論如何都要將他羈押。他表示過去3年已深刻反省，對大眾感到抱歉，但悲情牌無效，軍事法庭仍將他判刑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110