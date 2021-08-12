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張立昂直播徵求「野蠻女友」　帳號灌進天價斗內

▲張立昂對傲嬌「野蠻女友」滿有包容力。（圖／群星瑞智提供）
▲張立昂對傲嬌「野蠻女友」滿有包容力。（圖／群星瑞智提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-12 18:27:16｜2021-08-12 18:27:22

38歲張立昂升格當製作人，首部作品就是《我的野蠻女友》華語版，女主角將在浪LIVE直播平台舉辦海選。張立昂與造勢大使段鈞豪、蔡凡熙今（12日）在記者會上開通直播帳號，短短不到半小時，張立昂就收到超過234萬的虛擬幣禮物（折合台幣約為23萬元），人氣之高讓他直呼「有點嚇到，受寵若驚」。張立昂很喜歡原版女主角全智賢的表演，對於新版女主角的要求，他想找「勇於展現自己的女生」，曾之喬、王淨滿符合他心目中的人選，蔡凡熙則認為郭雪芙很有野蠻女友的魅力。

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▲野蠻大使段鈞豪（左起）、製作人張立昂、製作人柴智屏、野蠻大使蔡凡熙尋找「野蠻女友」。（圖／群星瑞智提供）
▲野蠻大使段鈞豪（左起）、製作人張立昂、製作人柴智屏、野蠻大使蔡凡熙尋找「野蠻女友」。（圖／群星瑞智提供）
張立昂發願當「第二個柴智屏」，因為「可以開案又能提攜後輩」，一開始他先跟經紀公司老闆柴智屏取經，學習投案報告的表達邏輯，現在則在進修控制預算的功課，10集影集的製作費預計上看1億。選角方面張立昂開過直播做民調，粉絲推薦曾之喬、王淨當女主角，頗符合他的想像，自己會不會軋一角？張立昂說：「還沒有討論到這塊，我想應該會，演出彩蛋型的人物。」

▲這樣影業董事長王振維（左起）、野蠻大使段鈞豪、華研國際音樂大中華區總裁何燕玲、製作人張立昂、柴智屏、浪LIVE董事長王冠中、宏達影業董事長魏宏達、野蠻大使蔡凡熙出席造勢記者會。（圖／群星瑞智提供）
▲這樣影業董事長王振維（左起）、野蠻大使段鈞豪、華研國際音樂大中華區總裁何燕玲、製作人張立昂、柴智屏、浪LIVE董事長王冠中、宏達影業董事長魏宏達、野蠻大使蔡凡熙出席造勢記者會。（圖／群星瑞智提供）
跟「野蠻女友」交往過嗎？張立昂說：「有遇過那種吃醋不敢讓我知道，反而用『我不理你了』的方式耍脾氣，有時候這樣撒嬌滿可愛的，我會哄她：『不要生氣。』但是一直這樣就不行，變公主病。」造勢大使蔡凡熙則說，野蠻姊姊型的女生是他的菜，「因為我比較隨和，所以喜歡有主見的女生，可以命令我做什麼事去成長」，合作過的女演員中，他覺得郭雪芙具有野蠻女友的魅力，「她本人滿野蠻的」。另一位大使段鈞豪表示，身邊的「野蠻女友」就是1歲大的女兒，「每天用摳的用拔的把我叫醒，我都臉上帶傷去拍戲」。

柴智屏20年前在電影院看完《我的野蠻女友》就預言大賣，且立刻行動探詢華語版的改編權，不料當時版權已被好萊塢大手筆買走，20年後版權才終於回到編劇崔錫珉手上，2人兜轉20年，因緣際會在上海碰了面，崔錫珉見到柴智屏馬上邀請她，操刀製作20周年全球華語版，並由張立昂負責戲劇製作的任務，海選活動與浪LIVE、華研國際音樂合作，透過戰隊制、導師制的賽制，選拔出表演、歌唱、直播方面的明日之星，入選者將有機會參與《我的野蠻女友》華語版演出，8 月23日開始報名。



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