張立昂直播徵求「野蠻女友」　帳號灌進天價斗內

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張立昂發願當「第二個柴智屏」，因為「可以開案又能提攜後輩」，一開始他先跟經紀公司老闆柴智屏取經，學習投案報告的表達邏輯，現在則在進修控制預算的功課，10集影集的製作費預計上看1億。選角方面張立昂開過直播做民調，粉絲推薦曾之喬、王淨當女主角，頗符合他的想像，自己會不會軋一角？張立昂說：「還沒有討論到這塊，我想應該會，演出彩蛋型的人物。」
跟「野蠻女友」交往過嗎？張立昂說：「有遇過那種吃醋不敢讓我知道，反而用『我不理你了』的方式耍脾氣，有時候這樣撒嬌滿可愛的，我會哄她：『不要生氣。』但是一直這樣就不行，變公主病。」造勢大使蔡凡熙則說，野蠻姊姊型的女生是他的菜，「因為我比較隨和，所以喜歡有主見的女生，可以命令我做什麼事去成長」，合作過的女演員中，他覺得郭雪芙具有野蠻女友的魅力，「她本人滿野蠻的」。另一位大使段鈞豪表示，身邊的「野蠻女友」就是1歲大的女兒，「每天用摳的用拔的把我叫醒，我都臉上帶傷去拍戲」。
柴智屏20年前在電影院看完《我的野蠻女友》就預言大賣，且立刻行動探詢華語版的改編權，不料當時版權已被好萊塢大手筆買走，20年後版權才終於回到編劇崔錫珉手上，2人兜轉20年，因緣際會在上海碰了面，崔錫珉見到柴智屏馬上邀請她，操刀製作20周年全球華語版，並由張立昂負責戲劇製作的任務，海選活動與浪LIVE、華研國際音樂合作，透過戰隊制、導師制的賽制，選拔出表演、歌唱、直播方面的明日之星，入選者將有機會參與《我的野蠻女友》華語版演出，8 月23日開始報名。