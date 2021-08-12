馬來西亞添2.1萬人確診創新高　累計134萬人染疫

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馬國衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增2萬1668人確診，全國累計確診案例為134萬2215例。
其中，馬來西亞工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）仍佔了最多病例，共有6278人確診，其次為首都吉隆坡，新增2436人染疫。
在此之前，馬來西亞最高的單日新增確診人數為6日的2萬889人。
根據「用數據看世界」（Our World In Data）網站資料，截至11日，馬來西亞過去7天的平均確診案例為每100萬人中就有606.62例，高居全球第6。
分析馬來西亞疫情發展，當地媒體引述專家指出，這與許多因素有關，包括Delta變異株的出現及無效的封鎖措施等。
對於諾希山先前預測馬國確診案例將於8月底開始下降，專家表示，馬國目前尚未接種疫苗的人口比例仍偏高，現在預測病例數是否會在幾週後達到高峰，言之過早。
也有專家認為，無論接種情況為何，政府必須先控制社區傳播，再逐步放寬措施，若太早放寬，病毒可能還存在社區中。
馬來西亞人口約3270萬人，在確診人數不斷升高之際，死亡案例也居高不下，昨天新增211起死亡案例，累計1萬1373人病故。（編輯：高照芬）1100812