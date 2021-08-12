投資零時差！中信證美股即時報價上線 首家NYSE合作券商
美股頻創新高，吸引投資人參與，複委託業務投資戶數及交易量持續大幅成長，但因美股無漲跌幅限制，且有時股價波動較劇烈，掌握即時報價資訊相當重要，而國內投資人以往查看美股資訊多數為延遲報價，也成為投資美股痛點。不過，中信金控旗下中信證券宣布，攜手嘉實資訊與美國紐約證券交易所（NYSE），即日起在中信亮點APP提供美股即時報價，解決過去延遲15分鐘報價的問題，也讓中國信託再次登上美國紐約時代廣場電子看板廣告。
記者顏真真/台北報導
2021-08-12 19:38:08
隨著台灣證券市場交易年輕化及國際化，加上美國5大尖牙股（FAANG）題材帶動，國內投資人逐漸將投資範圍延伸至美股市場。根據券商公會資料顯示，全台複委託開戶數今（2021）年6月已突破258萬戶，較去（2020）年同期開戶數暴增34%，今年以來交易額月均量亦成長23%，顯示國人複委託交易熱絡且逐漸普及。
中信證券近年致力數位轉型，中信亮點APP上線2年以來，更陸續取得5項專利及國家品牌玉山獎的全國首獎肯定，今年更積極推出複委託美股即時行情。NYSE首席營運官Michael Blaugrunde就表示，中信證券為首家直接與NYSE簽約、獲得提供即時行情授權的台灣證券商，能讓投資人作出即時和準確的交易決策。
中信證券總經理林明杉表示在落實普惠金融的原則下，中信證券積極推動數位APP建置及複委託業務，使所有投資人透過中信亮點APP即時掌握國內外投資動態。
中信證券以「即時應援開盤我在」為訴求，提供美股即時報價，即日起中信亮點APP與致富王AP提供美股即時行情服務，符合資格的中信證券複委託投資人，只要登入中信亮點APP或致富王AP，線上填寫資料並完成一筆複委託交易，至今年12月31日前可免費體驗NYSE美股即時行情報價服務，享受與美國市場同步不延遲的行情資訊，讓投資人搶得投資先機。
為慶祝這次合作，NYSE也特別提供中國信託使用紐約時代廣場LED看板，自美東時間11日起，一連3日於全紐約最為繁華的商業中心，輪播投放We are family紅球及CTBC品牌標章，這也是繼2015、2016年之後，中國信託第3度榮登時代廣場LED看板，持續將品牌精神推展至全球。