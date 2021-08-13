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七夕情人節怎麼過？飯店住房、用餐攻略一次看

▲迎接七夕，飯店業者推各式餐點、住房專案。（圖／業者提供）
▲迎接七夕，飯店業者推各式餐點、住房專案。（圖／業者提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-13 08:00:00

這周六(8/14)即將迎來一年一度的七夕情人節，各大飯店業者把握檔期，搶攻浪漫財，從蛋糕到情人節大餐，以及各類優惠的浪漫住房專案通通「傳便便」，為的就是疫情趨緩之際，能夠刺激飯店餐飲與住房銷售。

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台北晶華酒店為降級接封後、第一個屬於情人的日子，精心準備了「美味情人假期」七夕客房用餐專案，邀請佳偶們在五星級客房內享用「美食到你家」快閃熱賣的多款海陸冠軍餐。

▲迎接七夕，晶華飯店推「美味情人假期」七夕客房用餐專案。（圖／業者提供）
▲迎接七夕，晶華飯店推「美味情人假期」七夕客房用餐專案。（圖／業者提供）
台北美福大飯店也推出「以愛封緘」七夕限定蛋糕，由法籍主廚設計艷紅愛心造型，還打造托斯卡尼風味的七夕雙人套餐，不出國也能品嚐道地美饌，再加上今年七夕適逢周末，也同步推出「真愛無敵」住房專案。

▲迎接七夕，台北美福大飯店推出「以愛封緘」七夕限定蛋糕。（圖／業者提供）
▲迎接七夕，台北美福大飯店推出「以愛封緘」七夕限定蛋糕。（圖／業者提供）
另外，北投亞太飯店和室湯屋，則是推出泡湯專案，讓民眾七夕可以適度泡湯增強免疫力，防疫時期和情人預約一段零接觸健康泡湯時光吧，透過湯屋獨立對外窗得享窗外山林綠意，泡湯後，愜意躺臥充滿藺草清香榻榻米休憩，沉浸日式幸福溫泉之旅。

▲迎接七夕，飯店業者推各式餐點、住房專案。（圖／業者提供）
▲迎接七夕，飯店業者推各式餐點、住房專案。（圖／業者提供）
另外，國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店，也為有情人規劃「甜寵限定‧好感時光」專案，享有24小時完整入住大坪數豪華套房，還可以在房內舒適地品嘗碳烤牛排、法式鴨胸等各飯店美饌，飯後再享用精緻甜點與微醺葡萄酒，在醉人氛圍下傳遞真摯情意。

▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店，也為有情人規劃「甜寵限定‧好感時光」專案，享有24小時完整入住大坪數豪華套房（圖／業者提供）
▲國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店，也為有情人規劃「甜寵限定‧好感時光」專案，享有24小時完整入住大坪數豪華套房（圖／業者提供）
台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳，也沒錯過這波七夕檔期，恢復內用後推出七夕情人節套餐，用其著名的義式美食與高樓景觀打造浪漫情人夜，多款海陸主餐選擇如美國菲力牛排、波士頓活龍蝦等；針對還是想宅在家享受兩人時光的戀人，馬可波羅也提供精緻外帶雙人套餐，飯店也同步獻上情人節限定「心心香印」新鮮水果奶油蛋糕，用酸甜幸福滋味歡慶甜蜜佳節。

▲台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳，推出七夕情人節套餐，搭配高樓景觀打造浪漫情人夜。（圖／業者提供）
▲台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳，推出七夕情人節套餐，搭配高樓景觀打造浪漫情人夜。（圖／業者提供）

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