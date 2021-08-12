下午才抵台　食藥署完成第五批AZ疫苗抽樣

行政院長蘇貞昌今（12）日上午透露，第五批台灣自購的Astra Zeneca新冠疫苗將於下午抵台。食品藥物管理署於疫苗抵台後，隨即進行抽樣及冷鏈查核等工作。食藥署傍晚表示，今日抵台的Astra Zeneca新冠疫苗批號為A1047，共計524,800劑，已完成冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗，待審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書。
記者張志康/綜合報導
2021-08-12 19:11:35｜2021-08-12 19:12:12
食藥署表示，這批我國自購的Astra Zeneca新冠疫苗，共計524,800劑，於8月12日下午自泰國空運抵台入庫，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。
另外，食藥署也在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書，後續完成共524,200劑封緘後即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
食藥署強調，配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。