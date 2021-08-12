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民進黨將成立工作小組　討論2022年縣市長提名條例

▲民進黨將成立工作小組，討論2022年選舉提名條例等事項。（資料照片／記者鄭宏斌攝）
▲民進黨將成立工作小組，討論2022年選舉提名條例等事項。（資料照片／記者鄭宏斌攝）

中央社

2021-08-12 23:25:39

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨今年的全代會將處理2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例；民進黨秘書長林錫耀今天邀請黨內各系統討論全代會舉行事宜；與會人士轉述，會中共識是成立一個工作小組，盤點需要討論的議題，包括提名條例等事項。

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民進黨11日的中執會已通過9月25日在台北圓山大飯店12樓大會廳召開全國黨員代表大會，但考量到，屆時如果維持二級警戒措施限制，全代會恐難召開，因此將視疫情發展，授權中常會調整全代會日期及地點。

林錫耀今天邀請各系統人士便當會，討論全代會細部事宜；新系中常委梁文傑、正國會中常委陳茂松、英系中常委黃承國、蘇系中常委吳秉叡、湧言會中常委王定宇、綠色友誼中常委何志偉等人與會。

對於今年全代會必須處理的2022年縣市長提名特別條例議題，與會人士轉述，林錫耀在會中提到是否以2018年的特別條例為討論基礎；中常委陳茂松認為，應該由選對會討論；林錫耀則認為，疫情期間，不要讓民眾覺得民進黨都在選舉，不應成立選對會。

與會人士指出，最後溝通的共識是，由中常會通過一個工作小組，處理包括提名特別條例等全代會相關事宜。

與會中常委轉述，會中討論到全代會時程時，有常委打趣9月25日國民黨要選黨主席，在辦喜事，民進黨去搶新聞版面，不太好；與會人士說，民進黨全代會9月底恐難舉行，可能延到10月、11月，而秋冬若疫情再起，可能也會影響時程。

另一位與會中常委受訪指出，如果不訂特別條例，按照黨內規定都是採「初選」；2018年的特別條例其實是比較靈活，分成執政縣市任期未屆滿、執政兩屆屆滿、與非執政縣市不同狀況處理。

這名中常委說，以桃園市來說，現任市長兩屆任期將屆滿，若依2018年的條例，是要「初選」，但就會有人擔心是否改成「徵召」。

另外，中常委王定宇會後接受媒體訪問，被問到是否支持「現任者優先」條款。王定宇說，目前民進黨現任者要連任的只有3個地方，高雄市的陳其邁、台南市的黃偉哲及嘉義縣的翁章梁。

王定宇認為，民進黨過去處理縣市首長都有現任者優先的決定，過去決定有它的基礎，所以，他個人認為，「現任者沒有什麼大的差錯的話，還是秉持過去的傳統，現任者優先是可以討論的方向」。

媒體追問王定宇「是否會想要挑戰台南？」王定宇笑答，「我自己都講現任者優先是可以討論的方向，我自己會來打自己的臉嗎？而且還差一秒而已。」

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