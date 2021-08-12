吳興國「蛻變」十月回歸　六個夢解構卡夫卡

隨著防疫警戒降至二級，部分措施鬆綁，也迎來國際級的演出，「當代傳奇劇場」推出的《蛻變》是「吳興國經典復刻計畫」中的第三號作品。10月30日至31日將於高雄衛武營登場，吳興國再度挑戰一人分飾多角的藝術極限，國寶級表演搭配精緻迷幻的多媒體藝術，透過與影像、物體、自身對話的方式展現豐富的表演樣貌。





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首演於2013年的經典作《蛻變》取材自捷克小說家卡夫卡的《變形記》，描述青年葛里戈在一覺醒來後變成一隻大蟲、想從人類社會中遁逃卻無力無法，又被家人疏離的孤寂感，全劇由6個夢串接而成，解構身困在怪蟲體內的卡夫卡，同時他也分身葛里戈、蟲、母親、父親、妹妹、卡夫卡以及吳興國自己共6個角色。





▲首演於2013年的經典作《蛻變》取材自捷克小說家卡夫卡的《變形記》。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.12）

在《蛻變》劇中，舞台上的吳興國時而化身為蟲、時而又跳脫角色，不但在劇中扮演妹妹時更要展現傳統京劇裡旦行演員困難的「蹺功」。製作人林秀偉透露，其實吳興國對「蟲殼」的創作概念來自於「蘭陵王」故事中的面具。傳說蘭陵王因外貌俊美，擔心在戰場上被敵人輕視，必須以猙獰醜惡的面具掩飾自己的美貌，這就好比現代的年輕人，容易因為年輕被忽視、被噤聲，為了不要被社會看不起而武裝自己，就藉此來重新審視卡夫卡，藉由醜化自己來對抗外在世界的心情。





首演於８年前的《蛻變》創作時還搭配了多媒體影像，融入東方水墨，華美的舞台效果如今看起來還依舊新穎。吳興國笑說，「現在這種時代，複合式的藝術能夠吸引年輕人，我們的一點也不輸給宮崎駿的動畫」。



