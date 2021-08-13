18歲登職業舞台是天賦過人？袁永誠：我知道我有多努力

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這是天賦過人使然，還是他特別幸運？袁永誠用那旅外多年、成熟到不像18歲的少年口吻，表達他對天賦的看法。
「我知道我付出了多少努力。」袁永誠說，「我覺得天賦可能是有的，但你不努力還是無法成功，我很清楚我付出了多少，若不努力天賦早晚會用完，會被淘汰。」
「當別人跟我說你有天賦，我會說謝謝，不過天賦不適用在我一個亞洲人跑到歐洲追尋舞台的球員身上，要說天份，歐洲人的身體素質、個人能力都超過我很多，我是要花時間練習來趕上他們。」
利用轉隊空檔，袁永誠6月返台，不巧遇上台灣新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，本來計畫要和去拜訪一些幫助過他的人，或是出席一些活動都因疫情暫緩或改線上進行。
不過袁永誠心心念念的還是球場，「剛回來隔離蠻痛苦的，還沒有過14天沒在球場練球過，真的都沒有。」笑說很像在監獄，超級想踢球但只能在房間稍微運動，維持肌力和球感，隔離完也無法加入隊伍踢球是最可惜也最難過。
這席話能聽得出，袁永誠對足球的熱愛遠超乎你我的想像，也就是這份喜歡推動他更靠近他的夢想，就像《刻意練習》所提的概念，「全神貫注，專心致志」兩者不謀而合。
橘子關懷基金會也將持續支持袁永誠，成為他強力的後盾，勇敢在西班牙圓夢無後顧之憂，有朝一日和世界頂級球員並肩作戰，讓足球夢成功實現。