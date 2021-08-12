▲ Gogoro 招募機車行升級轉型 打造電動機車展示、銷售、維修、保養服務

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自 2019 年起，行政院請經濟部、勞動部與環保署共同合作推出「傳統機車行升級轉型輔導計畫」，希望協助全台灣傳統機車行在「運具電動化」的趨勢下，秉持「以油為本、以電為終」的概念，短期先達成同一家傳統機車行能夠「同時」服務燃油機車與電動機車的經營韌性。「Gogoro 特約推廣站」呼應政府政策，期望在最短的時間內讓更多傳統機車行可以「油電皆賣、油電兼修」，幫助他們轉型。
對傳統機車行而言，零簽約金、零加盟金、零庫存的「三零制度」，讓加入 Gogoro 全新通路制度降低門檻，只要是營業登記項目包含「機車修理業」、「機車零售業」的公司，都可以提出申請。
Gogoro 自 2015 年推出電動機車以來，已歷經兩階段通路發展歷程。第一階段為 2015 年至 2018 年的品牌與通路形塑期，全台門市皆為 Gogoro 自營，當時直營門市與服務中心有 39 家。第二階段為 2019 年至今，邀請加盟主加入 Gogoro 銷售與服務行列，同時加快及加深通路佈局，此階段加盟門市與服務中心共新增 99 家。透過兩個階段的累積，全台灣已有超過 38 萬名 Gogoro 車主、136 間門市與服務中心，覆蓋全台灣 109 個行政區，在全台灣創造出超過10% 的新售機車市場佔有率。第三階段從 2021 年 8 月即刻開始，Gogoro 將積極拓展多元銷售通路，除了原有的直營和加盟門市外，透過「Gogoro 特約推廣站」新制度，預計 2021 年底目標將達到 300 家，2022 年目標為 1,000 家，在全台灣的覆蓋範圍將包含 208 個行政區，長期目標是全台灣每一個鄉鎮市都有 Gogoro 的門市、服務中心或特約推廣站。
每家「Gogoro 特約推廣站」都將提供進行車輛銷售、配件精品買賣和保養維修等一站式服務。目標是透過全新的電動機車推廣通路制度，達到政府政策順利推動、傳統機車行順利轉型、消費者順利購車與維修保養等多贏目標。
欲知更多 Gogoro 特約推廣站內容請至活動官網：https://events.gogoro.com/tw/go-partner