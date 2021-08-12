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Toyota Corolla Sport 推出底盤 AVS 選配套件加購價 5.4 萬元

▲ Toyota Corolla Sport 推出底盤 AVS 選配套件加購價 5.4 萬元
▲ Toyota Corolla Sport 推出底盤 AVS 選配套件加購價 5.4 萬元

2GameSome - 有車賞

2021-08-12 21:25:01

Toyota Corolla Sport 於 2018 年在台上市*1，截至 2021 年 7 月底累積銷售已超過 10,000 台，並蟬聯 2019、2020 台灣進口掀背車銷售冠軍*2。為提供消費者更多元的選擇，總代理和泰汽車於 8 月 12 日全新推出 Corolla Sport「旗艦專屬 AVS 選配套件*3」，加購價新台幣 5.4 萬元。

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全新旗艦專屬 AVS 選配套件

「旗艦專屬 AVS 選配套件」在懸吊設定搭載 AVS（Adaptive Variable Suspension）可變阻尼避震系統，透過偵測操控方式及路況，主動調整避震器設定，提供不同阻尼力道，有效提升操駕指向性及車身穩定性，在過彎時降低側傾、崎嶇路面行駛時亦能減少震動，讓消費者能享有操控與舒適兼具的操駕體驗。此外，選配套件另提供五種駕駛模式（ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+），將根據不同的駕駛模式有不同的空調、動力、懸吊、轉向反應調整，滿足不同車主的需求。而「旗艦 AVS 選配套件」在外觀車色上亦搭配獨具個性的時尚黑車頂，專屬的 2-tone 雙色車頂*4潮流設計。

「旗艦專屬AVS選配套件」搭配AVS可變阻尼避震系統、多重駕駛模式與雙色車頂。
「旗艦專屬AVS選配套件」搭配AVS可變阻尼避震系統、多重駕駛模式與雙色車頂。

等級/套件

價格

尊爵

84.9萬

旗艦

89.8萬

加購旗艦專屬 AVS 選配套件*4

( 含 AVS 可變阻尼避震系統 / 多重駕駛模式 / 雙色車頂 )

5.4萬

*註1：Corolla Sport 於 2018 年上市時名稱為 Auris

*註2：銷售台數資料來源為 2018-2021/07 監理機關新車領牌數，進口掀背車計算排名

*註3：旗艦版專屬 AVS 選配套件僅限旗艦版加購

*註4：雙色車頂僅選擇極羨紅、電池藍、鉑鑽白、極光銀車色時搭載

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