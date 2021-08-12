Subaru Outback 限量推出 Nappa 頂級雙色座椅
Subaru 旗下全新世代豪華旗艦休旅 Outback 在台上市以來，銷售表現上十分穩健。而素以沉穩低調的黑內裝展現細膩質感的全新 Outback，為了展現多樣性，Subaru 台灣意美汽車特別限量推出 Nappa 頂級雙色座椅，黑色與棕褐色互相堆疊的設計不僅展現奢華細膩質感，也使車室氛圍更加舒適與放鬆，歡迎喜愛的消費者至 Subaru 全台展示中心洽詢。
2GameSome - 有車賞
2021-08-12 21:25:01
「Subaru 山岳達人全台巡迴講座」重啟心靈對大自然的嚮往
疫情緊繃讓移動生活受到許多限制，但在全民的努力之下，逐步迎來微解封、疫情降級，也讓人們受限的身心靈獲得釋放，而向來努力推廣戶外休閒生活的 Subaru 也重啟與 MAMMUT 長毛象的合作，再度展開「Subaru 山岳達人全台巡迴講座」活動，從八月中旬周末舉辦巡迴講座 (8/14~15、8/21~22、8/28~29) ，邀請多位知名山岳達人分享台灣山岳之美；包括：雪羊、阿泰呆呆、深。旅行、山女孩 KIT、Jimmy 及 100 Mountain 百岳的專業講師。在防疫優先的共識下，Subaru 持續以高標準的防疫措施，提供所有消費者安心無虞的試乘體驗，凡於 8 月 31 日前預約賞車試乘 Subaru 全車系，就有機會抽 MAMMUT 長毛象萬元現金禮券。Subaru 相信在全民共同努力防疫之下，很快就能開著自己的愛車享受戶外休閒生活、探索大自然的美好。