▲ Subaru Outback 限量推出 Nappa 頂級雙色座椅

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「Subaru 山岳達人全台巡迴講座」重啟心靈對大自然的嚮往





疫情緊繃讓移動生活受到許多限制，但在全民的努力之下，逐步迎來微解封、疫情降級，也讓人們受限的身心靈獲得釋放，而向來努力推廣戶外休閒生活的 Subaru 也重啟與 MAMMUT 長毛象的合作，再度展開「Subaru 山岳達人全台巡迴講座」活動，從八月中旬周末舉辦巡迴講座 (8/14~15、8/21~22、8/28~29) ，邀請多位知名山岳達人分享台灣山岳之美；包括：雪羊、阿泰呆呆、深。旅行、山女孩 KIT、Jimmy 及 100 Mountain 百岳的專業講師。



