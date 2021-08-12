朱立倫低調秘訪南投　避談「最想選總統」說

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）競選國民黨主席的前新北市長朱立倫今天低調到南投縣與黨員、幹部座談，對於前彰化縣長卓伯源指「最想選總統的人就是朱立倫」，朱立倫以私人行程為由避談，僅說謝謝、晚安。
國民黨主席選舉9月25日舉辦，8月12日、13日辦理領表作業，16日、17日受理登記。也要選黨主席的卓伯源今天親自領表並接受媒體聯訪表示，「最想選總統的人就是朱立倫」，對此，朱立倫傍晚、晚間面對中央社記者2次訪問時，僅說謝謝、晚安，今天是私人行程。
朱立倫今天由辦公室發言人凌濤等人代為領表，他則是以私人行程傍晚到南投縣政府會議室與黨員座談、共進晚餐便當，接著再錯開分別與國民黨立法委員馬文君、許淑華會談，直到晚間才離去，停留約3、4小時，記者獨家掌握行程，並守候訪問朱立倫的回應。
全程陪同的南投縣長林明溱表示，朱立倫到南投縣與國民黨員、鄉黨部幹部等人座談，聽取對黨的改革意見，朱立倫非常誠懇了解地方改進措施；過去南投垃圾堆積問題很嚴重，時任新北市長的朱立倫幫忙處理超過5000公噸，他也藉這次機會，請朱立倫再給予關心。
馬文君說，朱立倫要競選黨主席，當然有懇託，而對於南投縣長國民黨內初選，由於朱立倫還不是黨主席，因此未談論這項話題，目前仍按照黨機制進行，一切朝向團結合作，待黨主席確定後，大家再找出較可行方向，希望南投黨員同心協力合作。