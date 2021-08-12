足球／女足訓練環境刻苦？國訓中心回應了

女足亞洲盃資格賽將於9月在高雄舉行，女足球員工會發表聲明，指出女足訓練環境刻苦，國訓中心不提供室內設施，包含住宿、廁所、重訓室、物理治療室和醫療資源等室內場所都不開放，球員只能在場邊搭建臨時的流動廁所更衣、上廁所，處境相當困苦。





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女足球員工會針對國家隊八月份於國訓中心集訓聲明





｜場地安全問題待改善｜





台灣是東亞少數未設有代表隊足球訓練基地的國家；過去半年，相關單位因奧運代表隊防疫措施，並未同意女足代表隊進駐國訓中心集訓，以致團隊奔波於桃園、新竹、台中等地；來到國訓中心後，又面對非標準足球場未設排水設施，遇連日大雨導致場地凹陷，選手們的訓練成效及身體狀態，正面臨著極大負擔。





｜防疫不能作為忽視選手基本需求和溝通無效的藉口｜





再者，國訓中心以防疫為由要求女足選手（甚至壘球代表隊）不得進入及使用中心建築物內部設施，進而連室內廁所也無法使用，選手僅得於中華足協裝設的室外流動廁所更衣及盥洗。





即便足協已爭取在「確保獨立動線與落實清消」的前提下，開放選手於練習後使用，但至今未獲回應。姑且不論夏季高溫所衍生的衛生、安全等疑慮，台灣運動設施與行政長期忽視女性運動員的使用需求，即可見微知著。





｜沒有透明化的防疫SOP，選手團隊無所適從｜





代表隊全體選手均已施打疫苗、取得快篩陰性證明，並配合團進團出規範。但國訓中心先是無法提供住宿、再到不願開放重訓室、物理治療室、醫療資源等內部設施，不免讓選手思考，為何自己正在遵循的防疫作為與國家規格不同調？我們理解女足並非奪牌熱門項目，近年表現亦非黃金計畫青睞的對象，但上述這些強烈差別待遇的現實處境，讓選手們明明是主場備戰，卻感受到不如客場球隊的孤獨感。





雖至目前仍未獲正式回覆，仍感謝足協於選手反應需求時，積極協調並發文予國訓中心。女足球員工會決議匯集選手意見於今日發佈聲明，期盼相關單位不只是沉浸在黃金計畫的喜悅，更能正視每位運動員的需求與困境，並提出以下呼籲：





1.在兼顧防疫前提下，評估提供國訓中心建築物內部設施及訓練設備予未能住宿之各代表隊選手使用。





2.期盼國訓中心能立即進行訓練場草皮保養，確保此次代表隊集訓同時，完成整地、壓地等修補作業。





3.期盼國訓中心及相關單位能充分理解選手訴求並非無理取鬧，而是台灣體育行政長期漠視性別差異以及國訓中心內奪牌功利主義的必然狀況，透過主動邀集選手(球員工會)代表參與相關會議，建立良好溝通管道，讓選手能在充分、完善的後勤支援下專心備戰、為國家爭取重返女足亞洲盃的榮耀。





國訓中心則回應，自本年度5月份疫情警戒升級至三級起，為保護2020東京奧運代表隊及營內2022杭州亞運及2024巴黎奧運的培訓隊伍，原則未開放所有短期集訓及潛力培訓的隊伍申請入園訓練。



