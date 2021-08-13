NBA／4年1.76億！快艇成功續約Leonard　巔峰將留在洛城

洛杉磯快艇今夏最重要的一筆簽約終於完成了，官方今天宣布和陣中頭號球星Kawhi Leonard完成續約，而根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，這份合約內容將為4年1.76億美元。

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Leonard之前在決定離開暴龍和快艇談判時，合約本來是4年，但最終改成了「2+1」，最後一年是球員選項。這是近年超級球星為了手握主導權，而會選擇的一種主流短約。這也讓他在今年季後，得到跳出合約的資格。

上賽季快艇終於打出了外界期待的戰力，一路殺進到了西區決賽，然而Leonard在對爵士的系列賽受傷，中鋒Serge Ibaka和Ivica Zubac也先後因傷缺陣，讓他們戰力大減，最終不敵太陽。

根據此前報導，Leonard這一次是右膝前十字韌帶受傷，已經進行了修復手術，預計將休養一整年，下個賽季將很有可能報銷。他季後選擇不行使球員選項，但外界普遍認為他會和快艇完成續約，最終結果也是如此。

Leonard將會是34歲，這也就是說他全部的巔峰都將留給家鄉球隊快艇，相信這也是當地球迷所樂見的。