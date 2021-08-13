全球航運一夜大漲！謝金河曝「台貨櫃半年報」：史上最好

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謝金河分析，同樣的長榮海運評價，本土法人估372元，富邦投顧估189元，滙豐估165元，花旗環球估120元，美銀估89元，這個估值南轅北轍，完全各說各話，而這也可以看出市場對航運產業的未來有完全不一樣的看法。他坦言「台灣的貨櫃運輸三雄從高峰拉回，幾乎是腰斬，市值縮水大半，很多當沖客甚至出現違約交割，這是炒作太激烈産生的後座力。」
謝金河接著透露，牽動股價最核心的仍是基本面，今天清晨發現全球貨櫃航運股全面大漲，馬士基到了19050丹麥幣，是歷史新高；德國的赫伯羅特漲到226.8歐元，也是歷史上最高價，市值約1.58兆台幣，赫伯羅特未來兩年船舶噸位會被長榮追上，長榮海運市值約7179億台幣，相去甚遠。而除了馬士基、赫伯羅特、日本ONE集團的三大航商股價都飆升，商船三井從1487到7510日圓，日本郵船從1091漲到8280日圓，川崎汽船也是從714漲到4810日圓，而這次大漲23倍的南韓現代商船從51100韓元拉回36550韓元，約回了28.47%，也沒有台灣貨櫃三雄那麼慘。
謝金河最後表示，台灣貨櫃三雄已交出半年報，三家公司半年淨利1709億元，第一季752.92億元，第二季956.27億元，大讚「這是史上最好的成績單」，陽明上半年Eps17.88元，萬海航運，長榮海運也都超過15元，至於這個時候，市場如何評價？他則稱「看看誰能洞悉今年第四季及明年的景氣！」（編輯：賴詠璿）
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