巴西專家：看到疫情隧道盡頭的光

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即便如此，波特拉強調，巴西疫情還沒有受到控制，疫苗接種速度仍遲緩，目前僅25%的人口完整接種疫苗，但已可以看到影響，特別是在最先接種疫苗的優先群體年齡層。
波特拉也對變種病毒株表示擔憂，因為全世界正處於一個不明確或模稜兩可的情景下，雖然看到隧道盡頭的光，但擔心變種病毒株的進展，諸如Delta變種病毒株已開始在一些地方流行，提高新變種出現的風險。
根據巴西衛生部數據，截至8月10日，已在聖保羅和里約熱內盧等13州及聯邦特區巴西利亞發現570例源自印度的Delta變種病毒株病例，36例死亡。
波拉特認為，經歷過今年3月疫情巔峰期、每天有近4000人染疫身亡後，如今死亡人數降低固然是好消息，但每天還有約1000人死亡，並不值得慶賀或鬆懈。
波特拉並呼籲社會大眾，即使已完整接種疫苗者，也應繼續保持使用口罩和社交距離等衛生措施。
巴西第一大城聖保羅市已接受第一劑或單劑疫苗（嬌生）者已佔18歲以上成年人口其中90%，但為加快提高疫苗涵蓋率，市政府將在14日和15日發起連續34小時COVID-19疫苗接種活動，預計在這兩天接種60萬名18至21歲年輕人。
為吸引年輕人接種疫苗，同時為疫情下的聖保羅市增添文化活力，20處得來速（drive-thrus）疫苗接種站也將有集體文化表演、燈光秀和進行藝術干預。
自去年COVID-19大流行以來，巴西逾2000萬人染疫，近57萬人死亡。巴西人口約2億1000萬，超過52%接種第一劑疫苗，近23%接種兩劑或單劑疫苗。（編輯：黃自強）1100813