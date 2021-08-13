奧運／英國選手藥檢沒過　男子4X100接力銀牌恐被取消

東京奧運剛結束不久，就傳出有項目的獎牌獲得者沒通過藥檢。根據《路透社》報導，AIU(國際田徑誠信組織)英國奧運4x100公尺接力奧運銀牌得主Chijindu Ujah，因涉嫌在東奧上違反禁藥規定，而被暫時停賽。

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Ujah被檢測出體內有Ostarine和S-23兩種被世界反興奮劑組織WADA禁用的成分物質，它們被歸類為選擇性雄激素受體調節劑 (SARM)，其作用類似於合成代謝類固醇。

Ujah的行為不只他要受罰，連他的隊友當會遭殃，本屆奧運英國4x100公尺接力的另外3名選手分別為Zharnel Hughes、Richard Kilty和Nethaneel Mitchell-Blake。

如果Ujah最終確定是陽性，那英國這項目的獎牌都可能被沒收。按照規定，那加拿大將可以遞補收下銀牌，而中國大陸則能得到銅牌。

在這分名單中，因此次奧運藥檢沒過而被禁賽的選手還有3位，巴林1500公尺的跑者Sadik Mikhou、喬治亞鉛球選手Benik Abramyan和肯尼亞短跑選手Mark Otieno Odhiambo。