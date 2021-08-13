MLB／這裡是天堂嗎？《夢幻成真》電影大聯盟真實上演
隨著1989年電影《夢幻成真》（Field Of Dreams)讓球迷充滿希望，大聯盟也打造了真實的「玉米田球場」，大聯盟主席Rob Manfred也安排白襪、洋基隊對決，讓這座電影中的畫面重現。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-13 09:44:58｜2021-08-13 09:51:25
1919年白襪隊在世界大賽故意輸給紅人，也形成所謂的「黑襪事件」，有8名球員被禁賽，而裡面描述「無鞋喬」Shoeless Joe Jackson的故事，也從小說中翻攝成電影。
故事內容敘述由凱文科斯納飾演的一名農夫，在玉米田聽到「如果你打造，他們就會來！」因此在玉米田打造了棒球場，沒想到這些白襪球員的靈魂，卻在這裡開始打起球來，他也修復跟父親的心結。
凱文科斯納說：「三十年前，我們在旁邊的玉米田拍攝電影，現在我們在這裡舉辦比賽，我們來這為了白襪、對抗超強的洋基隊，這太完美了，我們要感謝大聯盟的承諾，他們實現了真實的夢想，這裡是天堂嗎？是的這裡就是！」
大聯盟主席曼佛瑞認為，棒球能夠聯結世代且自豪的運動，我們期待透過棒球，且在Field of Dreams中，將所有人凝聚在一起。
2019年，美國職業棒球大聯盟宣布將在電影拍攝地旁的玉米田中重現電影場景，並舉行大聯盟在愛荷華州的首場例行賽，因此《夢幻成真》真的夢幻成真了！套用電影中的台詞，「這裡是天堂嗎？不，這裡是愛荷華」。