MLB／這裡是天堂嗎？《夢幻成真》電影大聯盟真實上演

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▲夢幻成真電影真實呈現。（圖／美聯社／達志影像）

▲夢幻成真電影主角凱文科斯納驚喜現身。（圖／美聯社／達志影像）

2019年，

宣布將在電影拍攝地旁的玉米田中重現電影場景，並舉行大聯盟在

的首場例行賽，因此《夢幻成真》真的夢幻成真了！套用電影中的台詞，「這裡是天堂嗎？不，這裡是愛荷華」。