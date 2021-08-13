美日印澳安全對話強調台海和平重要性 外交部：感謝重視
美國國務院於美東時間12日發佈新聞稿表示，美、日、印、澳四國的資深官員舉行「四方安全對話」視訊會議，會中檢視如何在對抗假訊息、促進人權等領域強化合作，也談論台海和平安全的重要性。這也是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，四方安全對話會議首度提及台海議題。外交部今（13）日表示，感謝上述四國政府展現對台海和平與穩定的重視。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-13 10:01:43｜2021-08-13 10:17:58
外交部發言人歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐，不僅在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色，更是民主國家對抗專制政體的最前線。拜登政府上任以來，除多次強調美國對台承諾「堅若磐石」（rock-solid），更聯合盟友在雙邊或多邊場域公開表示對台海和平穩定的重視，展現對我國的強勁支持。
外交部指出，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美、日、印、澳以及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。
2016年蔡英文政府上台後，兩岸關係惡化，共機頻繁擾台，在中國加大對台恫嚇之際，拜登政府上任後頻頻透過雙邊或多邊會議，強調維繫台海和平穩定的重要性。今年5月，七大工業國集團（G7）外長會議公報、6月領袖峰會公報，都首度納入相關文字。美日、美韓元首春天在華府會晤，事後發表聯合聲明也罕見提到維護台海和平穩定的重要性。