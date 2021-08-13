美日印澳安全對話強調台海和平重要性　外交部：感謝重視

這也是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，四方安全對話會議首度提及台海議題。

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2016年蔡英文政府上台後，兩岸關係惡化，共機頻繁擾台，在中國加大對台恫嚇之際，拜登政府上任後頻頻透過雙邊或多邊會議，強調維繫台海和平穩定的重要性。今年5月，七大工業國集團（G7）外長會議公報、6月領袖峰會公報，都首度納入相關文字。美日、美韓元首春天在華府會晤，事後發表聯合聲明也罕見提到維護台海和平穩定的重要性。



