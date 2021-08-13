特企／遠東百貨、city’super　讓你一秒就到「加」

迎暑假降級！即起-8/26滿額抽20吋行李箱、保溫便當等Roots旅遊小物。加拿大享樂箱限定開賣 必買楓葉餅乾、冰酒茶等裝滿滿 線上訂免運送到家





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▲面對七夕情人節更引進多樣化的稀有加拿大冰酒、威士忌（圖／品牌提供）

× ▲面對七夕情人節更引進多樣化的稀有加拿大冰酒、威士忌（圖／品牌提供）

因疫情期間無法出國，同時瞄準雙北開放餐廳內用所帶來的消費人潮商機，遠東百貨與city'super攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大知名休閒品牌Roots，即日起至8/26，聯合打造今年規模最大的加拿大美食物產展，精選200款以上加拿大龍蝦、頂級牛肉、櫻桃等生鮮、以及空運來台加拿大零食、飲料，其中更有多達8成為獨家販售，以及面對七夕情人節更引進多樣化的稀有加拿大冰酒、威士忌，適合用加拿大美食及美酒來共享浪漫時刻。並於板橋大遠百、遠百信義A13及台中大遠百三分店推出消費滿1000元即有機會抽中價值近5千元的Roots小木屋系列20吋行李箱、保溫便當以及Roots輕量傘等多種獨家好禮。憑city’super會員卡可享有至Roots專櫃兌換200元商品抵用券等優惠。





▲city’super加拿大展覽現場（圖／品牌提供）

× ▲city’super加拿大展覽現場（圖／品牌提供）

除門市優惠外，集結數10款加拿大必買的零食飲料，包括楓葉餅乾、冰酒茶、鷹嘴豆點心等的「加拿大享樂箱」原價2083元，特價1770元。即起在city’super全台七店以及遠傳friDay購物同步開賣並可享免運宅配送到家。city’super於此次加拿大展強打今年更為珍稀的櫻桃、頂級海鮮及肉品，加拿大牛其美味之處在於以穀物飼養、肉質鮮嫩頂級牛肉，同時加拿大為北美唯一執行全國牛隻標識系統的國家，也就是每頭牛都能溯源，選擇加拿大牛肉宅家自煮，不僅美味更顯安心。面對即將到來的情人節也祭出頂級加拿大牛小排100g，原價300元，特價250元；首次引進來自純淨海域，全天然手工採集的冰川雪花海鹽，搭配加拿大牛排最對味，「溫哥華島製鹽所 冰川雪花海鹽片」250g售價358元，特價322元。另推薦「加拿大生凍波士頓龍蝦」500g/盒 原價1100元，特價989元。





因為天然 所以絕佳 city’super引珍稀冰酒、加拿大威士忌限定販售





加拿大是世界前五大農產品出口國，其豐富的天然資源，孕育全球最頂級的農漁產，適逢七夕情人節， city’super首次引進市場稀有的加拿大威士忌以及多款最具代表性的冰酒。加拿大是全世界最大的冰酒生產國，且遵照加拿大葡萄酒釀造商品質聯盟 (Vintners Quality Alliance, VQA)的嚴格標準所生產，冰酒是在樹上自然結冰的葡萄，當溫度降到攝氏零下八度，由人工採擷並擠出葡萄汁所釀造而成。葡萄在結冰的過程中，會增加其甜度，而成熟的葡萄會增加其酸度，使冰酒風味更獨一無二。推薦加拿大奇摩維岱爾白冰酒375ml (Chimo Vidal Icewine)原價2000元，特價1699元，可350元加價購冰酒杯禮盒，適合直接品飲或搭配蛋糕、甜點都很美味。首次引進加拿大威士忌「史塔克巴羅單一純麥威士忌」750ml售價3200元，是經知名雜誌Whisky Magazin與威士忌大師Jim Murray一致推崇的酒款。





▲加拿大必買伴手禮一次購足（圖／品牌提供）

× ▲加拿大必買伴手禮一次購足（圖／品牌提供）

微解封餐桌偽出國 加拿大必買伴手禮一次購足





楓葉是加拿大的標誌，必買伴手禮不只有楓糖漿、楓糖奶油、楓糖餅乾等零食。「CANADA TRUE冰酒茶」融合加拿大冰酒特有的濃郁香氣，以紅茶為基底，成就一款道地風味的紅茶，看好情人節送禮商機更推出木盒包裝；還有國民品牌「DARE奶油夾心楓葉餅乾」、「CANADA TRUE楓葉楓糖漿」都是指名度高的伴手禮。city’super獨賣「DARE奶油夾心楓葉餅乾」300g原價250元，特價225元；「CANADA TRUE楓葉楓糖漿」50ml原價199元，特價179元；「CANADA TRUE冰酒茶」木盒25入50g原價315元，特價280元。





疫情降級身材不解封！健身族必備 蛋白鷹嘴豆點心、有機MCT油開賣





據觀察疫情期間消費者更加重視自身健康及攝取營養均衡的食物，從city’super近兩個月銷售數據發現，有機履歷蔬菜水果、有機進口食材均與去年成長3-5成不等，也因此主打無負擔、無添加的食材，像是健身族最愛的「Three Farmers蛋白鷹嘴豆點心」、適合調製防彈咖啡的「羅克偉爾有機MCT油(椰子油來源) 」，另加拿大是世界第二大藍莓出產國，像是藍莓醬、有機藍莓乾及各種莓果乾是健康零食最佳選擇。





city'super分店資訊





遠企店0809-088-680 (遠企購物中心B1&B2)





復興店0809-070-010 (SOGO復興館B3)





天母店0809-080-966 (SOGO天母店B1)





板橋店0809-092-700 (Mega City板橋大遠百B1)





新竹店0809-098-855 (Big City巨城購物中心B1)





台中店0809-090-520 (Top City台中大遠百B2)





信義店0809-093-880 (遠百信義A13 B3)



