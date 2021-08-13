特企／巴黎時裝周瘋搶台灣保養品牌蓓朵娜

巴黎時裝周設計師指定使用的台灣保養品牌「蓓朵娜」，其中明星商品發光乳霜粉鑽瓶在疫情期間瘋狂熱賣，從2019年推出至今已熱銷數十萬瓶。今日特地舉辦「蓓朵娜BELDORA新品線上直播發表會」，由台劇甜心小妹郭亞棠擔任主持人，邀請到品牌創辦人美妝大叔Paul蒞臨現場，Paul老師現場宣告蓓朵娜將迎來2021年度品牌雙代言人逆齡女神田中千繪，以及國民老公Gino。其中田中千繪自2019開始接下蓓朵娜代言，今年已是連續第二年擔任品牌代言人，而Gino則是首度擔任代言人，兩人攜手代言期待為產品再創一波瘋搶熱潮。





我是廣告 請繼續往下閱讀

許久不見的田中千繪一身優雅亮相驚豔全場，品牌創辦人美妝大叔Paul老師特地獻上驚喜花束迎接她，她也分享疫情期間在家不忘維持身材，保持居家運動習慣，她分享自己的保養祕訣就是一邊在家拉筋伸展一邊敷面膜，她笑說：「平常保養最注重保濕，最近疫情期間使用蓓朵娜新推出的婚紗面膜，敷完馬上有感有效！對於隔天需要上鏡的女明星來講非常好用！」





被粉絲稱為「寵妻魔人」的新一代國民老公Gino，先前受邀為「蓓朵娜」拍攝宣傳影片，國民老公的視角引起網路粉絲暴動，點閱率更是突破百萬人觀看，引起網路一波瘋傳，許多粉絲們看到Gino的推薦紛紛下單搶購同款商品，這波熱度也讓Gino與蓓朵娜有了合作的開始，這次攜手與田中千繪一起擔任品牌雙代言人。首次擔任保養品代言人的Gino，表示近期忙著拍戲，由於疫情期間等戲常常需要穿脫口罩，為了不掉粉就會使用「粉鑽瓶」來保養，不僅均勻膚色，更有提亮功效，拍戲一整天妝容可以保持清透光澤感，讓他無論是現場或者螢幕上都能看起來更有精神。現場Gino也替主持人郭亞棠示範保養品擦拭技巧，讓郭亞棠當場尖叫臉紅表示：「好想要有像Gino這麼體貼的男友每天幫自己呵護肌膚」展現Gino國民暖男的魅力。





除了明星商品粉鑽瓶以外，品牌創辦人美妝大叔Paul老師也在今日的發表會上特別宣告品牌年度重磅新品「HA超導時光科技面膜」，又被稱為「婚紗面膜」，這款一上市就爆賣，讓田中千繪一用就愛上。這款新品是用科技打造的面膜，運用「奈米紡嵌科技」將玻尿酸保濕精華完美織入高密度面膜纖維，製成高科技的「玻尿酸科技凝膜」，能高量乘載與吸附精華成分，並有效釋放至肌膚吸收，將面膜功效達到極致，以科技突破面膜極限。兩位代言人親自敷過婚紗面膜之後，田中千繪表示：「我可以大聲的說：終於找到完美面膜了～」。Gino更直呼：「一片婚紗面膜濃縮了30天的保養精華，讓你在20分鐘內吸收，簡直將面膜帶入了科技的時代！」呼籲愛美的朋友們趕快買起來。





最後在直播上，品牌創辦人美妝大叔Paul也同時宣告，為了慶祝蓓朵娜迎來雙代言人並感謝粉絲朋友的支持，即日起限時4天（8/12~8/15）推出年度重磅新品發佈好禮三重奏活動，只要至蓓朵娜官網活動頁面，即可享有限時優惠包括全館消費免運及首購享折扣$300(發光乳霜粉鑽瓶&婚紗面膜)、全館消費滿千折百、全館不限金額消費限量贈送「75%玫瑰香氛酒精噴霧2瓶」與大家共同防疫，一系列的好康優惠活動回饋一路以來支持蓓朵娜的朋友。千萬別錯過！



