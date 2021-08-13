NBA／下季最高薪！詹皇配威少貴過籃網雙巨頭、浪花兄弟

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居次的籃網雙人組KD和Harden的年收入來到8520萬美元，其中Harden將拿到4430萬美元的薪資，是今年聯盟薪水第2高的球員，而第7高的球員KD收入將超過3500萬美元。
勇士「浪花兄弟」Stephen Curry(柯瑞)、「K湯」Klay Thompson則合計8360萬美元，前者以4570萬美元身價成為今年聯盟最高薪球員。
接著4到10名依序為，總冠軍雙人組合「字母哥」Giannis Antetokounmpo和Khris Middleton(7480萬美元)，拓荒者「雙槍」Bradley Beal和CJ McCollum(7450萬美元)，爵士Rudy Gobert和Donovan Mitchell(62.90萬美元)。
令人意外的是，重建中的火箭排在第7，John Wall和Eric Gordon(6250萬美元)，勝過上季「亞軍」太陽Chris Paul (保羅)和Devin Booker(6240萬美元)，接著第9是灰狼Karl-Anthony Towns和D’Angelo Russell(6060萬美元)，最後則是76人Tobias Harris和Ben Simmons(6890萬美元)。