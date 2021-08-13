NBA／下季最高薪！詹皇配威少貴過籃網雙巨頭、浪花兄弟

「詹皇」LeBron James、「威少」Russell Westbrook佔據榜首，薪資高達8530萬美元，而籃網Kevin Durant、James Harden、和勇士「浪花兄弟」分居2、3名。

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湖人今夏找來威少組成三巨頭，其中威少的薪資還比Anthony Davis還高，他和詹皇總收入來到8539萬美元，兩人年收入分別都會超過4400萬美元，而AD也會超過3500萬美元。

居次的籃網雙人組KD和Harden的年收入來到8520萬美元，其中Harden將拿到4430萬美元的薪資，是今年聯盟薪水第2高的球員，而第7高的球員KD收入將超過3500萬美元。

勇士「浪花兄弟」

「字母哥」Giannis Antetokounmpo和Khris Middleton(7480萬美元)，拓荒者「雙槍」Bradley Beal和CJ McCollum(7450萬美元)，爵士Rudy Gobert和Donovan Mitchell(62.90萬美元)。

令人意外的是，重建中的火箭排在第7，John Wall和Eric Gordon(6250萬美元)，勝過上季「亞軍」太陽Chris Paul (保羅)和Devin Booker(6240萬美元)，接著第9是灰狼Karl-Anthony Towns和D’Angelo Russell(6060萬美元)，最後則是76人Tobias Harris和Ben Simmons(6890萬美元)。