官員疫苗覆蓋率高於長輩？陳時中提數據 這類族群打最多
國外疫苗庫存將見底，國產疫苗高端順勢接上，但台北市議員游淑慧質疑第二類中央及地方防疫官員已打掉近32萬劑疫苗，其中20萬劑都在6月底前就搶打完，以全台中央和地方官員、公務員及聘用人員，總計僅約50萬人左右，等於超過6成都已施打疫苗，疫苗覆蓋率比長輩高多了。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，在第二類裡面施打最多的是警察人員5萬5千人，中央單位的官員維持防疫體系運用總共1712位，算是比較低的。
記者顏真真/台北報導
2021-08-16 15:33:14｜2021-08-16 15:34:38
陳時中表示，目前65至74歲以上長輩新冠疫苗施打率78.34%，75歲以上施打率66.68%，而官員裡面第一類，中央單位的官員維持防疫體系運作的有1712位。
至於第二類裡面，陳時中說施打最多是警察人員有5萬5000人，第一線海巡人員也有1萬5000人，國軍第一的防疫人員1萬1000人，而相關較多是執行居家檢疫及清運處理的第一線人員有2萬6000多人，另超過1萬人的還有地方防疫體系的地方官員有2萬7700多，地方第一線的防疫衛生單位則有3300多人。
陳時中強調，大致上這些是打的比較多的數目，說中央防疫官員打的比較多，1712位坦白講在這些裡面，算是比例比較低的。
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