在美打過2劑BNT仍染疫　國內首次驗出哥倫比亞變異株

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而累計確診病例基因定序驗出Delta變異株共有55例，其中本土13例與屏東本土案例有關，境外移入則有42例包括今日公布新增的4例。
值得注意的是，案15858為60多歲美國來的本國籍女性，入境8月3日時是無症狀，而且在7月5日及7月26日已接種過2劑的BNT疫苗，入境機場唾液採檢就已是陽性，Ct值29，基因定序出來是B.1.621哥倫比亞變異株，羅一鈞指出此病例原本從防疫旅館轉到檢疫所做隔離，昨晚已移到醫院負壓病房進行隔離，Ct值來到35，病毒量已經很低，後續視病毒變化看是否符合隔離，但這病人到現在都沒有症狀，算是無症狀感染。
對於國內首次驗出B.1.621哥倫比亞變異株，羅一鈞說這變異株是在今年1月首次被驗出，5月WHO加入變異株名單，目前有28國檢驗出此病毒，儘管此變異株目前尚無致死率等相關報告，但因帶有南非變異株、英國變異株基因，目前推測對於傳播力、疫苗抵抗力都會有一些比較負面影響，仍需特別注意。
此外，統計7月2日至8月12日共已公布127例境外移入病例，總共有35例被定序為Delta，大概占28%左右。羅一鈞說目前國內總共找到7種變異株，從去年到現在分別是英國變異株39例、南非變異株6例，Delta變異株42例境外移入、巴西變異株6例、巴西或菲律賓變異株2例，加州變異株境外移入5例，加上今日的B.1.621哥倫比亞變異株1例，總共國內發現7種變異株。
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