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在美打過2劑BNT仍染疫　國內首次驗出哥倫比亞變異株

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明本周境外移入確診的基因定序結果。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明本周境外移入確診的基因定序結果。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/綜合報導

2021-08-13 17:06:55｜2021-08-13 17:10:37

國內首次出現B.1.621哥倫比亞變異株。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）日指出，這周以來境外移入有6例基因定序出變異株，其中1例是從美國入境的60多歲本國籍女性，7月曾打了兩劑輝瑞BNT疫苗，8月3日入境唾液採檢陽性，Ct值29，基定序是B.1.621哥倫比亞變異株，至今沒有症狀，目前正在醫院負壓隔離中。

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羅一鈞進一步說明，今年8月6日至12日境外移入確定病例，病毒定序結果總共有6例，其中4例為Delta變異株，分別來自英國、美國、馬來西亞及以色列，另有1例驗出B.1.621哥倫比亞變異株，還有1位從中國大陸返台的40多歲女性則驗出為英國變異株Alpha。

而累計確診病例基因定序驗出Delta變異株共有55例，其中本土13例與屏東本土案例有關，境外移入則有42例包括今日公布新增的4例。

▲中央流行疫情指揮中心公布8月6日至12日境外移入確定病例病毒定序結果總共有6例，其中首次B.1.621哥倫比亞變異株。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布8月6日至12日境外移入確定病例病毒定序結果總共有6例，其中首次B.1.621哥倫比亞變異株。（圖／指揮中心提供）
值得注意的是，案15858為60多歲美國來的本國籍女性，入境8月3日時是無症狀，而且在7月5日及7月26日已接種過2劑的BNT疫苗，入境機場唾液採檢就已是陽性，Ct值29，基因定序出來是B.1.621哥倫比亞變異株，羅一鈞指出此病例原本從防疫旅館轉到檢疫所做隔離，昨晚已移到醫院負壓病房進行隔離，Ct值來到35，病毒量已經很低，後續視病毒變化看是否符合隔離，但這病人到現在都沒有症狀，算是無症狀感染。

對於國內首次驗出B.1.621哥倫比亞變異株，羅一鈞說這變異株是在今年1月首次被驗出，5月WHO加入變異株名單，目前有28國檢驗出此病毒，儘管此變異株目前尚無致死率等相關報告，但因帶有南非變異株、英國變異株基因，目前推測對於傳播力、疫苗抵抗力都會有一些比較負面影響，仍需特別注意。

此外，統計7月2日至8月12日共已公布127例境外移入病例，總共有35例被定序為Delta，大概占28%左右。羅一鈞說目前國內總共找到7種變異株，從去年到現在分別是英國變異株39例、南非變異株6例，Delta變異株42例境外移入、巴西變異株6例、巴西或菲律賓變異株2例，加州變異株境外移入5例，加上今日的B.1.621哥倫比亞變異株1例，總共國內發現7種變異株。

▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）

▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，個案分布為台北市及高雄市各2例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，個案分布為台北市及高雄市各2例。（圖／NOWnews製圖）
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