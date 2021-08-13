NBA／哭到詹皇關心湖人找上門 矮湯透露想回塞爾提克
想重返NBA卻苦無去處的「矮湯」Isaiah Thomas近日在業餘聯盟瘋砍81分，賽後掩面哭泣引起熱議，連前隊友「詹皇」LeBron James也關心，Thomas藉著上節目的機會，表達他想重返塞爾提克的心願。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-13 12:25:05
Thomas近日在業餘聯盟砍下81分掀起討論潮，不過賽後他回到更衣室掩面哭泣並崩潰說，「那些人放棄了」，事後他在推特轉發影片解釋，自己並不是要「討拍」而是在最愛的籃球上持續努力，終於慢慢有回報，詹皇也留言要他繼續加油，更傳出湖人對他有興趣。
Thomas接受Jalen & Jacoby節目採訪時，被問到回到綠衫軍效力的可能性，「關於這個問題是可以討論，我認為全世界都希望這件事情發生，這是非常有意義的事情吧。」
「如果這個機會出現，我知道我可以幫助球隊，尤其是Jaylen Brown 和Jayson Tatum這些年輕人。我只是想得到一個機會，讓教練知道我在任何位置都是有助益的。我希望那個電話能打來，我就會準備好重返巔峰。」Thomas說。
成也波士頓、敗也波士頓，Thomas在2015年被交易到這座城市，2017年他在這裡締造生涯新高53分，打出生涯顛峰賽季，他是這個城市的王牌，深受球迷喜愛，但他的好日子沒過多久，傷病就找上他，同年5月因傷報銷，夏天被交易到騎士休養超過半年才回歸，但身手已不如以往，也漸漸變成籃球浪人。