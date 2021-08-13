邱鋒澤甩采子劈腿陰霾　吐情傷內幕「微笑分手」

歌手邱鋒澤日前遭到前女友采子劈腿，女方介入何孟遠的感情挨轟，如今采子依舊神隱，而邱鋒澤似乎漸漸走出情傷，在七夕前一天推出新單曲《微笑分手》，他不諱言表示：「這幾個月經歷了非常多的事，把所有的心情都寫在這首歌裡了。」

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從今年1月開始，邱鋒澤發行新專輯《日環食》，開始跑宣傳、錄影；之遇又碰上被劈腿、「九澤CP」的大型演唱會，可以說是非常忙碌，後來因為疫情升溫，所有工作突然取消、延期，讓忙碌的生活的他，終於可以暫時按下暫停鍵，趁著休息期間回新加坡。在防疫居家隔離期間，邱鋒澤將心情好好整理，思索之後也決定要將今年以來所有的心情譜成一曲，用作品來傳遞自己的感受，歌曲《微笑分手》主要描寫分手後也依舊選擇溫柔相待， 把好的一面留在回憶讓故事落幕，選擇淡忘，是最後能給的溫柔。

▲▼邱鋒澤推出新歌《微笑分手》。（圖／原音兄弟提供）

6月底回新加坡休息後，邱鋒澤決定將這份感情與心情，用自己最擅長的音樂作品保存與分享出來，希望可以與更多人分享自己的成長故事。邱鋒澤表示：「生命中難免遭遇打擊，我們會掙扎、會哭泣，但無論如何，只要時時刻刻銘記自己最初的信念，內心便充滿著愛與希望，因此我希望將自己的初衷與信念透過歌曲傳遞給聽者，相信每一個選擇都會讓我們更接近自己嚮往的樣子，選擇讓美好停留在原地，每當回顧時，都希望自己是微笑著的。」