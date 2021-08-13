中市火災受理派遣全國之末　議員：儘速檢討

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消防局長曾進財指出，火災案件派遣工作除盡力爭取時效，也須有效判斷、蒐集及過濾案件資訊，據了解，其它縣市消防局受理派遣火災案件時間較短，主因為採用快速預派遣方式，取得案件概略地點後，即先派遣最少消防車組出勤，後續再蒐集相關情資，該方式雖能爭取出勤反應時間，但執行任務的消防人員難以於出勤前知悉現場狀況，且不同功能消防車輛種類眾多，在資訊不足情形下，也可能無法於第一時間派遣適切車輛。

曾進財說，消防局受理派遣火災案件，首要任務為引導報案人描述出案發地址或概略地點，接續為確認現場狀況，包含火災類型、建築物類型、有無人員受困受傷、起火樓層、建物樓層、有無火煙及濃煙顏色等事項，以利消防局於第一時間能派遣適切救災能量；為兼顧受理派遣時間、資訊蒐集傳達及出勤適切救災能量，消防局將再研議精進方案，盼以最快速、正確及有效判斷的方式守護市民安全。