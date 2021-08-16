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高端今開放「2分湧4.2萬人」　陳時中：總統也上系統登記

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（16）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（16）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-16 14:35:09

第六輪疫苗預約今（16）日上午正式開放預約，此輪預約施打為國產高端疫苗。根據中央流行疫情指揮中心統計，今日10至12時目前預約人數為24萬2654人，佔符合預約資格人數40.08％。不過，今早不少民眾預約時，發現有系統當機等情況。對此，指揮中心說明，開放2分鐘內湧入4.2萬人登記，因此啟動流量管制。

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指揮中心統計，今日10至12時符合預約資格達60萬5359人，目前預約人數為24萬2654人，佔符合預約資格人數40.08％。

指揮中心發言人莊人祥表示，今早10時開放後，系統2分鐘內湧入4.2萬人登記，因為瞬間流量比較大，所以啟動流量管制，後來系統有慢慢恢復正常，一直到今日1時左右已經有24萬人預約成功，未來也不會有太大問題，有符合資格民眾，還是可以上網預約沒問題。

指揮中心指揮官陳時中指出，前幾日估算高端會有60萬餘劑，但未來不排除即時封緘檢驗完成後，能加到第六倫這波施打內，盡量在這波能讓更多年輕人打得上，但目前檢驗高端批數沒有變化。

另在總統預約施打高端方面，陳時中說，總統這次施打疫苗還是跟大家一樣，也是要到系統去做預約登記，目前早上已經有40％人來預約，但他個人也不知道總統預約沒有，那如果有預約完成，國安團隊應會做適當安排。

▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，累計5月15日至今確診14477例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，累計5月15日至今確診14477例。（圖／NOWnews製表）

▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布再增8例本土，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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