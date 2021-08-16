高端今開放「2分湧4.2萬人」 陳時中：總統也上系統登記
第六輪疫苗預約今（16）日上午正式開放預約，此輪預約施打為國產高端疫苗。根據中央流行疫情指揮中心統計，今日10至12時目前預約人數為24萬2654人，佔符合預約資格人數40.08％。不過，今早不少民眾預約時，發現有系統當機等情況。對此，指揮中心說明，開放2分鐘內湧入4.2萬人登記，因此啟動流量管制。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-16 14:35:09
指揮中心統計，今日10至12時符合預約資格達60萬5359人，目前預約人數為24萬2654人，佔符合預約資格人數40.08％。
指揮中心發言人莊人祥表示，今早10時開放後，系統2分鐘內湧入4.2萬人登記，因為瞬間流量比較大，所以啟動流量管制，後來系統有慢慢恢復正常，一直到今日1時左右已經有24萬人預約成功，未來也不會有太大問題，有符合資格民眾，還是可以上網預約沒問題。
指揮中心指揮官陳時中指出，前幾日估算高端會有60萬餘劑，但未來不排除即時封緘檢驗完成後，能加到第六倫這波施打內，盡量在這波能讓更多年輕人打得上，但目前檢驗高端批數沒有變化。
另在總統預約施打高端方面，陳時中說，總統這次施打疫苗還是跟大家一樣，也是要到系統去做預約登記，目前早上已經有40％人來預約，但他個人也不知道總統預約沒有，那如果有預約完成，國安團隊應會做適當安排。
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